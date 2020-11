Nowe obostrzenia w wigilię, Boże Narodzenie i sylwestra. Jest limit osób

Obostrzenia w ramach walki z epidemią koronawirusa zostały zaktualizowane w sobotę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan "100 dni solidarności w walce z Covid-19". Morawiecki wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili w sobotę zasady dotyczące sytuacji epidemicznej. Później na koncie facebookowym szefa rządu zamieszczono krótki spot. Odpowiedzialność, solidarność, stabilizacja - to zasady, które przyświecały nam w pracy nad planem "100 dni solidarności w walce z Covid" - mówił premier na nagraniu. Jak przekonywał, plan opracowano po to, żeby w "najbliższych tygodniach nasze życie i codzienne obowiązki były trochę bardziej przewidywalne". - Robimy co w naszej mocy, aby nie zamrażać wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jednocześnie utrzymując niską mobilność społeczną - tłumaczył.

Wszystkie obowiązujące restrykcje opublikowane zostały na gov.pl. Z publikacji dowiadujemy się między innymi, że rząd ograniczył limit osób, które mogą uczestniczyć w imprezach domowych. Zasada ta dotyczy nadchodzącej wigilii, świąt Bożego Narodzenia i sylwestra. W tym roku uroczystości tych nie będziemy obchodzić tak, jak dotychczas. Zgodnie z nowymi obostrzeniami w spotkaniach tego typu może uczestniczyć maksymalnie pięć osób. "W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają" – czytamy w rządowym komunikacie.

Nowe obostrzenia w wigilię, święta Bożego Narodzenia i sylwestra

Morawiecki wskazał, że od 28 listopada aż do zakończenia świąt Bożego Narodzenia będą obowiązywały nowe zasady. W tym czasie zostaną otwarte sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych. - Będziemy jednak monitorować stan przestrzegania zasad sanitarnych i od tego zależeć będzie funkcjonowanie handlu - zaznaczył premier. Jak dodał, dla ograniczenia transmisji wirusa, zasięgając opinii epidemiologów "zdecydowaliśmy o organizacji przerwy w zajęciach szkolnych w jednym terminie dla całej Polski, od 4 do 17 stycznia, bez możliwości organizacji wyjazdów na wypoczynek zimowy".

Z kolei Jarosław Gowin w sobotę był także gościem Polsat News, gdzie również odniósł się do kwestii tegorocznych świąt. Zaapelował, aby "rodzinny charakter świąt był bardzo kameralny". - Tym razem musimy się poświęcić dla dobra własnego i reszty społeczeństwa - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że zamknięcie kościołów "nie jest pomysłem, który byłby niezbędny". - W tej chwili w kościołach też obowiązuje bardzo surowy reżim - odparł.

Podkreślił również, że w tym roku "niewyobrażalne będą takie pasterki, jakie pamiętamy z lat ubiegłych". - Pełne kościoły to jest coś, o czym tej zimy musimy zapomnieć - dodał.

RadioZET.pl/PAP/Polsatnews.plwww.gov.pl