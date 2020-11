Miał być rekord, jest drastyczny spadek. Ministerstwo wymyśliło fortel

Koronawirus w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 10 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano o śmierci 540 osób. Do ogólnej liczby zachorowań jednorazowo dopisano pominięte wcześniej - w wyniku błędnego raportowania danych - ponad 20 tys. infekcji. Nie dodano ich do dziennego wyniku, jak to wcześniej sugerowano.