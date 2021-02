Koronawirus w Polsce. We wtorek 23 lutego 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6310 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 247 osób.

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz lekarze i eksperci nie mają wątpliwości, że możemy już mówić o tzw. trzeciej fali koronawirusa w naszym kraju. Widać to zresztą po statystykach z ostatniego tygodnia.

O ile w poniedziałek - tradycyjnie w przypadku pierwszego dnia po weekendzie - liczba nowych zakażeń była stosunkowo niska i wyniosła 3890 przypadków, o tyle w poprzednich dniach dzienne statystyki były dość wysokie. W niedzielę odnotowano 7038 przypadków, w sobotę 8510, z kolei w piątek Ministerstwo Zdrowia podawało, że mamy 8777 zachorowań.

We wtorek 23 lutego 2021 roku Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 6310 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi wzrost względem poniedziałku. Najnowsze przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1028), warmińsko-mazurskiego (725), pomorskiego (515), śląskiego (461), kujawsko-pomorskiego (453), wielkopolskiego (450), łódzkiego (401), dolnośląskiego (348), zachodniopomorskiego (330), lubelskiego (328), małopolskiego (293), podkarpackiego (253), podlaskiego (193), lubuskiego (145), świętokrzyskiego (119), opolskiego (73).195 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. 23 lutego 2021 - RAPORT

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby 247 osób. Na Covid-19 zmarło z 47 z nich, z kolei 200 osób miało choroby współistniejące. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 648 962/42 436 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 350 osób. Pod respiratorami jest 1347 pacjentów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 25 885 łóżek i 2 585 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 161 407 osób, a wyzdrowiało dotąd 1 389 516 zakażonych.

Jak poinformował później resort zdrowia, w ciągu ostatniej doby wykonano w naszym kraju ponad 41,9 tysięcy testów na obecność koronawirusa:

RadioZET.pl/PAP/Twitter