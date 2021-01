Pozwy za lockdown sparaliżują pracę Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak ustaliła reporterka Radia ZET, jeden z sędziów już teraz ma do rozpatrzenia rocznie średnio 600 spraw. - To nie jest na ludzkie siły - mówi Radiu ZET rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Sylwia Urbańska - Przedsiębiorcy składają pozwy przeciwko Skarbowi Państwa, dlatego wszystkie te sprawy automatycznie trafią do Sądu Okręgowego w Warszawie - dodaje. Pierwsze już zaczęły wpływać.

Pozwy za lockdown sparaliżują Sąd Okręgowy w Warszawie

Konstytucja gwarantuje prawo do rozpatrzenia każdej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli nic się nie zmieni, przedsiębiorcy na skraju bankructwa na pierwszą rozprawę będą czekać minimum dwa lata.

Jeśli mamy problem aktualny, a zaczniemy go rozwiązywać z takim opóźnieniem, to niewiele to komukolwiek pomoże - podkreśla w rozmowie z Joanną Mąkosą sędzia Sylwia Urbańska. Pozwy zbiorowe złożyli już właściciele siłowni i przedstawiciele branży turystycznej.

