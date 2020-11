Koronawirus w Polsce. Jak ustalił reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka ma w poniedziałek 23 listopada wyjaśnić, skąd wzięły się różnice w raportach sanepidu dotyczących liczby zakażeń koronawirusem.

Chodzi o Mazowsze i Śląsk. Różnice pojawiły się w liczbach raportowanych przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Szczegółowe informacje w tej sprawie miały pojawić się już 20 listopada, ale ówczesny szef GIS Jarosław Pinkas poinformował, że zrezygnował ze stanowiska.

Koronawirus w Polsce. Duże różnice w raportach sanepidu i resortu zdrowia

Na problem różnic w raportach sanepidu i MZ zwrócił uwagę Michał Rogalski, 19-latek, który prowadzi internetową bazę danych o epidemii. Jak mówi Radiu ZET - z niecierpliwością czeka na wytłumaczenie, w jaki sposób doszło do błędów w raportowaniu.

- Różnica pomiędzy sumą potwierdzonych przypadków w woj. mazowieckim według danych MZ, a PSSE na dzień 13.11 wzrosła już do ponad 13 tys. - pisał na Twitterze nastolatek. Dane te były na bieżąco aktualizowane.

W ocenie Rogalskiego, zaniżenie na poziomie 14 tysięcy przypadków to są wartości, które mogły zaważyć o wprowadzeniu lockdownu - przekonuje w rozmowie z Radiem ZET.

- Różnica pomiędzy sumą potwierdzonych przypadków w woj. mazowieckim według danych MZ, a PSSE na dzień 15.11 wzrosła już do 14,2 tys. - informował w kolejnym wpisie.

Po tym, jak Rogalski napisał w mediach społecznościowych o różnicach, minister zdrowia polecił GIS przeanalizowanie wszystkich raportów z ostatnich tygodni o zakażeniach na Śląsku i Mazowszu.

Koronawirus w Polsce 22 listopada 2020 roku - RAPORT

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 18 467 osób, jest to najmniej od 2 listopada; zmarło 330 osób – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było to 27 tys. 875. W sobotę stwierdzono 24 213 zachorowań, a w piątek 22 464. Dane podane w niedzielę - 18 467 - są najniższe od 2 listopada, kiedy to koronawirusa potwierdzono u 15 578 osób.

Jednocześnie resort poinformował, że ze względu na usunięcie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie 611 przypadków zakażeń, zostały one odjęte ze statystyk województwa i kraju.

RadioZET.pl/ Mateusz Szkudlarek/ Ministerstwo Zdrowia