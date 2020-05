Rząd zniesie obowiązek noszenia maseczek? Szumowski: decyzja w ciągu 2 tygodni

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski odpowiadał w poniedziałek na pytania dziennikarzy podczas cyklicznej konferencji prasowej. Pojawiły się wątki zarówno luzowania niektórych obostrzeń, jak i funkcjonowania jednoimiennych szpitali zakaźnych. Szumowski był pytany m.in. o termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek.

Jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną