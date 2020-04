Szumowski zmienia zdanie. Maseczki jednak będą obowiązkowe?

Po pojawieniu się koronawirusa w Polsce minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokajał masowo wykupujących maseczki, że zdrowe osoby nie muszą ich nosić. - Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach – zapewniał jeszcze kilka tygodni temu. Dziś w Polsce liczba zakażonych zbliża się do 4 tysięcy, a szef resortu zmienia zdanie.

Powoli powinniśmy iść w kierunku obowiązkowych maseczek na ulicach, w sklepach, w pracy

– powiedział Szumowski w wywiadzie dla Magazynu TVN24. Takie rozwiązanie wprowadzono już zresztą w m.in. w Czechach i na Słowacji, a także w wielu miastach w Niemczech.

- Mamy coraz więcej ludzi bezobjawowo zakażonych. I wtedy ta maseczka ma sens. Ona oczywiście jest dla chorych, ale są też chorzy bezobjawowo. Do tej pory mieliśmy jeszcze bardzo mało takich chorych w Polsce, w związku z tym prawdopodobieństwo, że ktoś na ulicy czy na spotkaniu spotka się z osobą zakażoną, było relatywnie nieduże. Teraz jest coraz większe. Weszliśmy w nowy, kolejny etap zakażeń – stwierdził.

Koronawirus w Polsce: kiedy koniec epidemii?

Szumowski pytany w TVN24 o to, czy ma jakąś dobrą wiadomość, stwierdził: "jest sprzęt, to jest wiadomość fantastyczna". - Od kilku tygodni trzeba zębami i pazurami walczyć o wszystko w różnych miejscach na świecie, a to w Chinach, a to w Indiach, a to w Stanach. A to wyrywamy coś w Turcji i przywozimy do Polski, bo inaczej byśmy tego nie mieli. To jest notoryczna walka. Ale wiadomość, która mnie bardzo cieszy, jest taka, że już przychodzą duże transporty i już te siedem milionów maseczek mogliśmy porozwozić po szpitalach. Ja chcę wprowadzić już obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, żeby się personel nie zakażał, żeby pacjenci mieli też większe bezpieczeństwo. I już mamy powoli ten komfort, że możemy to zrobić, bo te maseczki zwyczajnie mamy, bo docierają kolejne miliony – powiedział minister.

Kiedy epidemia koronawirusa się skończy? Według Szumowskiego teraz nie ma szans, żeby na takie pytanie odpowiedzieć i zapewnić, że to będzie za dwa, cztery albo za sześć miesięcy.

To świeża epidemia. Nie wiemy, czy pogodowe warunki jakkolwiek to zmienią. Nasz czas, czas, jaki biegnie, to czas do szczepionki. Musimy mieć perspektywę tej szczepionki

– stwierdził, dodając, że szczepionka jest co prawda kwestią kilkunastu miesięcy, a do tego czasu "cała walka idzie o to, żeby tak funkcjonować jako społeczeństwo, żebyśmy nie mieli tego, co jest we Włoszech i we Francji".

„Jak ktoś nie czuje strachu, to jest głupi”

Szumowski zaznaczył, że w Polsce udało się osiągnąć około 25 procent redukcji: - Gdybyśmy nic nie zrobili, to dzisiaj byśmy mieli 8,5 tys. zdiagnozowanych pacjentów (zamiast obecnych 3,5 tys. – red.). Im dalej będziemy przesuwać się w czasie, tym ta różnica będzie większa, czyli w szczycie zamiast 50 tys. możemy mówić o 10 tys. zakażonych. Musimy mieć jednak tę redukcję większą – mówił.

Zapytany, czy się boi, odparł, że "jak ktoś nie czuje strachu, to jest głupi".

RadioZET.pl/TVN24