Koronawirus w Tuchowie. O kolejnym ognisku SARS-CoV-2 wśród redemptorystów pisaliśmy w piątek. Zarażeni zostali księża podczas święceń kapłańskich.

"Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń" - wyjaśnił ojciec Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Koronawirus wśród księży w Tuchowie. Zakażony 14-latek, który uczestniczył w bierzmowaniu

W czwartek informowano o 6 redemptorystach zakażonych koronawirusem. Jak podaje radiokrakow.pl, wirus został wykryty już u 12 księży. SARS-CoV-2 mają również trzy osoby świeckie. To m.in. 14-letnie dziecko uczestniczące w bierzmowaniu w Tuchowie oraz jego matka.

Jak poinformowała burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, kobieta jest pracownicą przedszkola. Placówki edukacyjne prowadzone przez gminę zostały zamknięte w czwartek. Jak podkreśliła Marszałek, wtedy nikt jeszcze nie wiedział o ognisku koronawirusa w Tuchowie. Jak dodała, w tym czasie do przedszkoli uczęszczało około 7 dzieci.

Kolejną osobą zakażoną koronawirusem jest organista z sanktuarium, który uczy w szkole muzycznej w Tuchowie. Jak podaje radiokrakow.pl, nie miał on kontaktu z dziećmi, a jedynie z nauczycielami, którzy zostali poproszeni o pozostanie w domach.

"Sytuacja jest bardzo poważna"

Nie wiadomo jeszcze, jaka jest skala zjawiska. Jak podał dziennikarz Radia Kraków, na poniedziałek zaplanowano testy osób objętych kwarantanną.

Dziś zaplanowano kolejne badania przebywających na kwarantannie. To między innymi osoby starsze i chore, które odwiedził kapłan zakażony koronawirusem. Do Tuchowa przyjedzie specjalny bus do pobierania wymazów

- napisał na Twitterze.

"Sytuacja jest bardzo poważna. Mam nadzieję, że to nie rozprzestrzeni się bardzo, ale ryzyko jest ogromne" - powiedziała Magdalena Marszałek.

Burmistrz zaapelowała do mieszkańców, aby ograniczyli kontakty przez najbliższy tydzień. "Ten tydzień będzie decydujący i jeżeli mieszkańcy zachowają się odpowiedzialnie, to będzie dla nas tylko na plus" - oceniła w rozmowie z radiokrakow.pl.

