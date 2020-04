Koronawirus powróci zimą. Uderzy jeszcze mocniej. Wirusolog ostrzega

Dr. Robert Redfield, kierownik amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w rozmowie z "The Washington Post" powiedział, że koronawirus do nas powróci. Druga fala zachorowań nastąpi zimą, co gorsza zbiegnie się to z innymi chorobami sezonowymi — mowa o grypie.

Koronawirus zaatakuje ponownie zimą

Wirusolog wyjaśnił, że istnieje prawdopodobieństwo, ze SARS-CoV-2 zaatakuje po raz drugi. Nastąpi to zimą i przebieg kolejnej epidemii będzie cięższy. Wpływ na to będzie miała m.in. grypa.

Doktor Redfield zarazem uspokaja. Jak twierdzi, do zimy może pojawić się już szczepionka na SARS-CoV-2. Jednak zaznacza, że problemu nie można zlekceważyć. Do czasu pojawienia się kolejnej fali zachorowań, szpitale powinny zorganizować więcej miejsc, gdyby chorych nie tylko na COVID-19, ale także na grypę przybywało.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/"The Washington Post"