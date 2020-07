Koronawirus w kolejce na Kasprowy Wierch. Turyści są bezpieczni?

Koronawirus u pracowników ośrodka Kasprowy Wierch PLK. Firma zapewniła, że zakażeni nie mieli bezpośredniego kontaktu z klientami, którzy licznie korzystają z kolejki. Pozostali z pracowników PKL zostali wysłani na kwarantannę.

Zarząd kolejki na Kasprowy przypomina o reżimie sanitarnym, który obowiązuje w czasie przejazdu.

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie epidemii COVID-19 przewóz osób we wszystkich ośrodkach PKL prowadzony jest z 50% ograniczeniem ilości pasażerów w wagonikach, co jest analogiczne do przewozów komunikacją publiczną i zgodne z wytycznymi w tym zakresie. W wagonach kolei PKL Kasprowy Wierch zainstalowano kabinę w pełni oddzielającą pasażerów od konduktora pracującego w maseczce ochronnej. Oznacza to, że nie ma on bezpośredniego kontaktu z przewożonymi turystami