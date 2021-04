Liczba zakażeń koronawirusem w niedzielę 11 kwietnia jest niższa niż w sobotę i niższa niż tydzień temu. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 21 703 nowe przypadki wirusa SARS-CoV-2. Łączna liczba zakażonych od początku wykrycia pierwszego przypadku w Polsce (4 marca 2020 roku) wyniosła tym samym 2 574 631.

Tydzień temu, w niedzielę 4 kwietnia, badania potwierdziły 22 947 przypadki wirusa SARS-CoV-2. Resort informował wtedy o śmierci 204 chorych. Z kolei dwa tygodnie temu, w niedzielę 28 marca, resort poinformował o 29 253 nowych przypadkach i 131 zgonach. Dotychczasowy rekord dziennych zakażeń zanotowano w czwartek 1 kwietnia – 35 251 przypadków.

Koronawirus w niedzielę 11 kwietnia. Ile dziś zakażeń i zgonów?

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdzono na Śląsku (3496) i na Mazowszu (3144). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: wielkopolskiego (2567), małopolskiego (1870), dolnośląskiego (1822), łódzkiego (1676), pomorskiego (1244), kujawsko-pomorskiego (1113), podkarpackiego (749), zachodniopomorskiego (701), lubelskiego (661), opolskiego (632), lubuskiego (514), świętokrzyskiego (475), warmińsko-mazurskiego (409), podlaskiego (349). 281 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Według resortu zdrowia na Covid-19 zmarły 74 osoby, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 171 osób. W sumie to 245 zgonów. Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 8 kwietnia br. Tego dnia informowano o 954 zmarłych. Od soboty 10 października ub.r. ministerstwo, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Rekordowa liczba zakażonych pod respiratorami

W szpitalach przebywa 33 460 pacjentów z Covid-19, o 707 mniej niż w sobotę. Wspomagania respiratorem wymaga 3459 chorych. To o 86 pacjentów więcej niż dzień wcześniej. Natomiast w sobotę w szpitalu przebywało 34 167 pacjentów, 3373 z nich pod respiratorem.

Tydzień temu, w niedzielę 4 kwietnia, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 927 pacjentów, w tym 3225 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 28 marca, w szpitalach było 29 071 pacjentów, z czego 2894 pod respiratorami. Kwarantanną objęto 394 193 osób. Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 171 301 osób.

Nowa prognoza rozwoju epidemii. Jesteśmy po szczycie fali epidemii

Liczba zakażeń nie będzie spadać szybko, mimo że jesteśmy po szczycie fali epidemii koronawirusa. Spadek do poziomu 3-5 tys. zakażeń zaobserwujemy dopiero w drugiej połowie maja - uważa prof. Tyll Krüger, szef grupy MOCOS, zajmujący się modelowaniem matematycznym w medycynie i biologii.

Naukowiec twierdzi, że wprowadzone obostrzenia nie powinny być na razie luzowane. - Można powoli zdejmować małe obostrzenia, na przykład otwierać salony fryzjerskie; ale trzeba przy tym bardzo dokładnie obserwować, jak zmienia się sytuacja epidemiczna, aby nie zluzować za wcześnie restrykcji i nie wywołać czwartej fali - mówił profesor.

Zespół prof. Krüger szacuje, że do tej pory koronawirusem zakaziło się w Polsce 30 proc. populacji. - Dodając do tego immunizację osiągniętą w wyniku szczepień, to wciąż za mało, aby w Polsce uniknąć kolejnej fali - mówił. Naukowiec ocenił, że przy przyśpieszeniu szczepień populacyjnych i przy założeniu, że na przyjęcie szczepionki zdecyduje duży odsetek społeczeństwa, w lecie być może uda się opanować epidemię.

