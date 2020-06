Koronawirus w noclegowni dla bezdomnych w Białymstoku. Jak podał lokalny „Kurier Poranny”, sanepid wysłał na kwarantannę 49 osób. Pracownicy ośrodka izolują się w domach, natomiast bezdomni zdają się na własne siły w budynku noclegowni.

Polsat News informował dziś, że do ośrodka przyjechała karetka. Podopieczni przejdą nowe testy, które dadzą odpowiedź, czy ich kwarantannę będzie można skrócić. To obserwowana i coraz częściej stosowana praktyka, gdy drugi z testów daje wynik negatywny.

Koronawirus został zdiagnozowany w noclegowni przez jednego z uczestników Centrum Integracji Społecznej.

To osoba, która wyszła z bezdomności. Przyszła do centrum na sześć godzin i w tym czasie miała atak padaczkowy. Przez to trafiła do szpitala i wykonano jej badania krwi. Następnego dnia znowu przyszła do pracy i dopiero późnym wieczorem we wtorek otrzymaliśmy wiadomość