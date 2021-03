Trzecia fala koronawirusa jest zagrożeniem realnym. Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność - ostrzegał we wtorek w Sejmie Adam Niedzielski. W środę 17 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 052 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przed tygodniem dzienny przyrost wyniósł 17 260. Z kolei dwa tygodnie temu dobowa liczba zakażeń sięgnęła 15 700.

Nowe zachorowania pochodzą z województw: mazowieckiego (4142), śląskiego (4030), małopolskiego (2050), wielkopolskiego (2034), pomorskiego (1685), dolnośląskiego (1672), łódzkiego (1466), podkarpackiego (1319), kujawsko-pomorskiego (1275), warmińsko-mazurskiego (1097), lubelskiego (840), zachodniopomorskiego (795), lubuskiego (698), podlaskiego (621), świętokrzyskiego (535), opolskiego (357). 436 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób zmarło na Covid-19? Ile jest wolnych respiratorów?

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarły 453 osoby, w tym 350 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. Z powodu Covid-19 zmarły 103 osoby. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada - 674. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano 29 955 łóżek i 2979 respiratorów. W szpitalach jest 21 511 chorych na Covid-19, 2193 osoby są podłączone do respiratorów. We wtorek resort zdrowia podał, że hospitalizowanych jest 21 183 chorych na Covid-19, w poniedziałek - 20 249, w niedzielę - 19 654, w sobotę – 19 541, zaś w piątek – 19 102. Tydzień temu, 10 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 378 pacjentów.

Na kwarantannie są 327 953 osoby. Wyzdrowiało dotąd 1 593 165 zakażonych. Od początku pandemii według danych Ministerstwa Zdrowia koronawirusem zaraziło się 1 956 974 osób, zaś z powodu Covid-19 zmarło 48 032 osób.

Wariant brytyjski główną przyczyną wzrostu zakażeń

- Główną przyczyną wzrostu zakażeń koronawirusem jest pojawienie się mutacji brytyjskiej, która jest o 40-70 proc. bardziej zakaźna, a także bardziej zjadliwa, skutkuje wyższą śmiertelnością. Stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia Polaków - powiedział we wtorek w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak mówił, pod koniec stycznia pierwsze badane próbki wskazywały na udział wariantu brytyjskiego na poziomie 5 proc. - W lutym już widzieliśmy, że to jest 15 proc. Pod koniec lutego na początku marca to było 25 proc., a ostatnie wyniki badania mówią, że ten udział osiąga to 45 proc. - wyliczał szef resortu zdrowia. Według niego te wskaźniki świadczą o tym, że wariant brytyjski wypiera inne mutacje koronawirusa, co świadczy o sile i dynamice rozwoju tego wariantu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl