Szczepienia przeciw Covid-19 ruszyły 8 grudnia w Wielkiej Brytanii, która jako pierwsza na świecie dopuściła do użytku preparat koncernu Pfizer i BioNTech. Brytyjski resort zdrowia informował, że do końca roku na koronawirusa zaszczepiło się blisko milion mieszkańców.

14 grudnia rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko Covid-19 w USA. Początkowo używano tylko preparatu Pfizer i BioNTech, później także szczepionki opracowanej przez amerykańską firmę Moderna, która jest również dopuszczona do użytku w Kanadzie. Oba preparaty są pierwszymi szczepionkami wykorzystującymi nową technologię mRNA i mają podobną skuteczność, na poziomie 95 proc. Amerykańska szczepionka jest łatwiejsza w przechowywaniu, może być magazynowana w temperaturze minus 20 st. C., a na koniec przez miesiąc w temperaturze "lodówkowej" (2-8 st. C).

10 mln zaszczepionych przeciw Covid-19 na koniec roku. Bloomberg: Najwięcej w Chinach i USA

Według Bloomberga, w USA do końca roku pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 3,1 mln osób. To nieco mniej niż jeden procent populacji tego kraju. Stany Zjednoczone, podobnie jak inne państwa zachodnie, zakontraktowały już kilkaset mln dawek szczepionek, niemniej planowano, że do końca roku zaszczepi się nawet 20 mln Amerykanów. Akcja szczepień przebiega więc znacznie wolniej niż zakładano.

Prym w szczepieniach wiedzie Izrael, który zaszczepił już niemal 9 proc. obywateli. - Następne miejsca zajmują Bahrajn (3,86 proc.), Wielka Brytania (1,42 proc.) i USA (0,95 proc.) – wynika z informacji Bloomberga.

Z kolei Rosja od trzech tygodni szczepi przeciwko Covid-19 wyprodukowanym w tym kraju preparatem Sputnik V. W kilkunastomilionowej Moskwie poddało się im dotąd ok. 50 tys. osób, a w Petersburgu - 1035. Skuteczność podawanej w dwóch dawkach szczepionki wynosi 91 proc. Substancję dopuszczono także do użytku na Białorusi i w Argentynie.

Z kolei Chiny w ostatnim dniu 2020 r. dopuściły do powszechnego użytku szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną w tym kraju przez państwową firmę farmaceutyczną Sinopharm. Według badań ma ona 86 proc. skuteczności. Bloomberg podaje, że w Chinach do końca 2020 r. zaszczepiono 4,5 mln osób. Preparat Sinopharmu został również zatwierdzony do obrotu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Zamówienia na miliony dawek szczepionki Sinovacu złożyła m.in. Turcja, Indonezja i Brazylia.

