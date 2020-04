Gowin: W ciągu kilkunastu miesięcy ok. 70 proc. Polaków nosicielami koronawirusa

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jarosław Gowin wraz z przedstawicielami Porozumienia przedstawili we wtorek strategię "Bezpieczny obywatel" i zapowiedzieli prezentację planu odmrażania polskiej gospodarki, czyli tzw. "planu Sośnierza", polityka porozumienia Andrzeja Sośnierza.

Były wicepremier przekonywał, że to nie jest działanie konkurencyjne wobec rządu ani krytyka rządu.

To jest wspieranie rządu. Jesteśmy częścią obozu Zjednoczonej Prawicy i wierzymy, że kompetencje polityczne, eksperckie, polityków, posłów, także naukowców współpracujących z Porozumieniem mogą być jak najlepiej wykorzystane przez rząd. Taka jest intencja przedstawienia przez nas strategii ''Bezpieczny obywatel''

- mówił Gowin.

Lider Porozumienia zaproponował w ramach strategii powołanie pełnomocnika rządu ds. walki z COVID-19 w randze wicepremiera.

Wśród innych propozycji ze strategii "Bezpieczny obywatel" znalazło się: produkowanie testów, zwiększenie liczby punktów diagnostycznych, stworzenie mapy nabytej odporności, pozyskanie szczepionki na COVID-19, przygotowanie się do produkcji szczepionki, stworzenie systemu szybkich powszechnych szczepień.

Potrzebna jest szybka i systematycznie rozbudowywana mapa nabytej odporności. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilkunastu miesięcy ok. 70 proc. Polaków będzie już nosicielami tego wirusa, osobami, które już nie będą narażone na zakażenie, ani nie będą same zakażać