Górnicy zapowiadają strajk w stolicy. WZZ Sierpień 80: "rząd ma w d... górników"

Koronawirusa potwierdzono dotąd u 799 górników i ponad 650 członków ich rodzin — powiedział we wtorek wicepremier. Wielu górników zmuszonych będzie odbyć kwarantannę. Część z nich sądzi, że w związku z tym "plan likwidacji górnictwa będzie domknięty" i planują protest w Warszawie.

U około 17% osób wśród wszystkich przebadanych górników potwierdzono obecność koronawirusa.

Brać Górnicza uważa, że obowiązkowa kwarantanna wśród górników doprowadzi do likwidacji górnictwa w Polsce. Górnicy zapowiedzieli strajk.

Sytuacje górników skomentowała Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80.

Jacek Sasin przekazał, że wśród górników przeprowadzono 10 tys. testów na obecność SARS-CoV-2. "Średnio około 17 proc. osób, które przebadano wśród górników, to osoby, u których stwierdzono występowanie koronawirusa. Na szczęście zdecydowana większość górników przechodzi to zarażenie w sposób albo bezobjawowy, albo z bardzo niewielkimi objawami; konieczność hospitalizacji była tylko w stosunku do 26 osób" - powiedział wicepremier.

Koronawirus u górników

Jak dodał Sasin górnicy, którzy łagodnie przechodzą COVID-19, przebywają aktualnie w swoich domach. "Pewna niewielka grupa osób pozostaje w izolatoriach" - przekazał wicepremier. Polityk dodał także, że wśród pracowników kopalń, gdzie odnotowano najwięcej przypadków koronawirusa, testy nadal są przeprowadzane. W jego ocenie sytuacja w kopalniach jest "pod kontrolą".

Wicepremier przekazał także, że kopalnie, które były ogniskiem SARS-CoV-2, zostały wyłączone z pracy. Chodzi dokładnie o trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (Ruch Jankowice kopalni ROW, Murcki-Staszic i Sośnica), jedną w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (Pniówek) oraz kopalnię należącą do spółki Węglokoks Kraj (Bobrek). "Wszyscy pracownicy tych kopalń są badani za pomocą testów" - dodał Sasin. Wicepremier przekazał, że zostaną one ponownie uruchomione, gdy potwierdzi się informacja, że wszyscy pracownicy są zdrowi.

Dzisiaj w tych kopalniach pracują tylko pracownicy niezbędni, którzy utrzymują je w takim stanie, aby były one bezpieczne i aby można było przywrócić je do pracy w momencie, kiedy będzie taka możliwość

- wyjaśnił minister.

Górnicy zapowiadają strajk

Na facebookowej stronie Brać Górnicza pojawił się post górników, który wyraża niezadowolenie z obecnej sytuacji. "Niebawem większość górników wraz z rodzinami wyląduje na kwarantannach. 14 dni w zamknięciu, które może zostać przedłużane. Po miesiącu, czy 2 nie będziemy już mieli po co wracać na kopalnie. Plan likwidacji górnictwa będzie domknięty" - czytamy w komunikacie Braci Górniczej.

Część górników zapowiada strajk w Warszawie, który ma odbyć się w sobotę 16 maja o godzinie 7:00.

Nie możemy siedzieć na miejscu. Trzeba jechać na Warszawę, póki jeszcze możemy przekroczyć granice Śląska. Przedsiębiorcy już tam są. Musimy się zjednoczyć ponad podziałami. Wiem, że rożne podejście macie do „prywaciarzy”, ale już niebawem możecie szukać u nich pracy. Nie pozwólmy, aby zniszczono całą gospodarkę pod pretekstem walki z wirusem

- przekazuje Brać Górnicza.

Górnicy w utworzonym wydarzeniu na Facebooku proszą o mobilizację wszystkich tych, którzy są związani z przemysłem wydobywczym — firmy około górnicze, hutników, oraz wszystkich Ślązaków.

Sytuację górników komentuje Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80

Sytuację, w jakiej znaleźli się górnicy, skomentowała Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80.

Rząd Mateusza Morawieckiego ma w rzici (z gwary śląskiej: tyłek, du*a) górnictwo, górników, kopalnie i nasz węgiel. Nie obchodzi ich to wcale. Zajmują się wyborami prezydenckimi, kolportażem, drukiem, pierdołami. Zrobią wszystko, by utrzymać się koryta. Po trupach do celu, tu w sensie dosłownym. Po trupach kopalń i górnictwa. A może górników...

- czytamy w komunikacie "W górnictwie dramat i kpina. Eksportować Sasina do Putina" opublikowanego w sieci.

"Czas zabawy się skończył. Musicie wiedzieć, że walczyć będziemy o każdą kopalnię i o miejsca pracy w nich. O przyszłość górnictwa i polskiego węgla spalanego w polskich elektrowniach, dających polską energię. A także o godziwe wynagrodzenie, byt dla naszych rodzin i szacunek do naszego zawodu, który dziś z waszej winy jest tak bardzo pomiatany" - alarmuje Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80.

Na wtorkowym briefingu prasowym wiceminister Sasin zdementował informację o rozważaniu "zamknięcia" województwa śląskiego. "Nie ma żadnych planów zamykania czy jakiegokolwiek odseparowania od reszty kraju woj. śląskiego, nie ma takiej w tej chwili potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o kopalnie, to reagowanie odbywa się na bieżąco" - powiedział polityk.

