Kobieta zmarła krótko po szczepieniu na Covid-19. To czwarty zgon w Polsce

Informacja o zgonie kobiety zaszczepionej w Mysłowicach pojawiła się w raporcie o niepożądanych odczynach poszczepiennych na stronie gov.pl. Wynika z niej, że od 27 stycznia kobieta miała gorączkę od 38 do 38,4 stopni Celsjusza, cierpiała na biegunkę i wymioty, stwierdzono powikłania w postaci obrzęku płuc, podejrzewano zapalenie płuc. Chora zmarła 29 stycznia. Miała 90 lat.

Zmarła czwarta osoba zaszczepiona przeciw Covid-19

Śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Grzegorz Hudzik poinformował, że kobieta przyjęła szczepionkę 20 stycznia, a zachorowała 27 stycznia. – Lekarz powiązał występujące u niej objawy z przyjęciem szczepionki i zgłosił tę sytuację do powiatowego inspektora sanitarnego w Katowicach jako ciężki przypadek niepożądanego odczynu poszczepiennego. Przekazaliśmy informację do Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny, włącznie z numerem seryjnym szczepionki podanej tej pani. Tamtejsi specjaliści przeprowadzą analizę epidemiologiczną tego przypadku – powiedział.

Dyrektor Hudzik zwrócił uwagę, że między szczepieniem a wystąpieniem objawów upłynął tydzień. – Każdy taki przypadek jest jednak starannie wyjaśniany choćby po to, by wykluczyć możliwość, że wadliwa jest jakaś konkretna partia szczepionek – wskazał.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, pytany o ten przypadek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach, powiedział, że ''jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski''. – To osoba starsza, dość schorowana, byłbym bardzo ostrożny w ocenie, czy mogło się to szczepienie przyczynić do śmierci, czy też nie. Pamiętajmy, że procent zaszczepionej populacji jest coraz wyższy, a śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Odpowiednie komisje będą to dogłębnie weryfikować, będą to badać – stwierdził.

Wcześniej w Polsce zanotowano trzy zgony, które wystąpiły w związku czasowym z zaszczepieniem przeciw Covid-19. Do tej pory udało się wykonać ponad 1,176 mln szczepień, z czego pierwszą dawką ponad 976 tys. Polska ma zakontraktowanych blisko 100 mln dawek szczepionek, co wystarczy na zastrzyki dla około 58 mln osób.

