Maseczek nie zdejmiemy do końca 2022 roku? Taki scenariusz jest możliwy - uważa przedstawicielka WHO Soumya Swaminatham, cytowana przez "South China Morning Post". "Sposób w jaki ludzie to przedstawiają, że w styczniu będą szczepionki dla całego świata i rzeczy zaczną wracać do normy - to tak nie zadziała" - twierdzi.

Koronawirus nie zniknie do 2022 roku? Słowa przedstawicielki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cytuje "South China Morning Post". Jak twierdzi Soumya Swaminatham, prawdopodobnym jest, że obowiązek noszenia maseczek utrzyma się przez następne dwa lata.

Nie należy się spodziewać, że liczba dawek szczepionek na COVID-19 będzie na tyle duża, by życie wróciło do normalności przed 2022 rokiem

- powiedziała Swaminatham.

Taki scenariusz, według Suomyi Swaminatham, jest niestety możliwy ze względu zbyt niską liczbę szczepionek. Inicjatywa działająca w ramach WHO – Covax – zajmuje się gromadzeniem środków, mających zapewnić jednakowy dostęp do szczepionki przeciw SARS-CoV-2 wszystkim krajom, bez względu na stopień ich rozwinięcia i zamożności. Jak twierdzi członkini WHO, do połowy 2021 r. Covax uda się zgromadzić jedynie setki milionów dawek szczepionki. Oznacza to, że do tego czasu ich liczba – a co za tym idzie dostępność – będzie zbyt niska, by zrezygnować z dotychczasowych obostrzeń sanitarnych. Wśród nich wymienia między innymi noszenie maseczek w przestrzeni publicznej i zachowanie dystansu społecznego. Sytuacja ma zmienić się dopiero wraz z chwilą zgromadzenia co najmniej dwóch miliardów dawek.

Sposób w jaki ludzie to przedstawiają, że w styczniu będą szczepionki dla całego świata i rzeczy zaczną wracać do normy - to tak nie zadziała

- twierdzi Swaminatham, cytowana przez "South China Morning Post".

Kiedy szczepionka na Covid-19 w Polsce?

Kiedy możemy spodziewać się szczepionki na Covid-19 w Polsce? "Realnie szczepionka na koronawirusa będzie dostępna wiosną i to wiosną niezbyt wczesną" - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że "niezależnie od tego, ile ten proces będzie trwał, to jesteśmy, jako Polska, bardzo dobrze zabezpieczeni".

Minister zdrowia pytany na antenie Telewizji Republika, kiedy będzie dostępna szczepionka na koronawirusa, którą można bezpiecznie użyć, odpowiedział: "sytuacja wygląda w ten sposób, że my staramy się kierować takim kryterium bezpieczeństwa pacjenta, świat medycyny tym się charakteryzuje, że to kryterium bezpieczeństwa pacjenta rzeczywiście jest najważniejsze".

My uczestniczymy we wspólnym mechanizmie zakupowym Unii Europejskiej, który w ramach negocjacji prowadzi taką kooperację z trzema dużymi firmami farmaceutycznymi, które prowadzą prace w tym trybie, który jest standardowy dla rozwijania jakiegokolwiek leku, w tym również szczepionki i według tych prac oczywiście każda z tych firm wykazuje różne postępy, ale mamy bardzo optymistyczne informacje, które mówią, że zdolność produkcyjna w przypadku jednej z firm, będzie osiągnięta pod koniec grudnia

- przekazał Niedzielski.

