Nowe obostrzenia, ogłoszone przez rząd w walce z koronawirusem, obowiązują od dzisiaj. Zakładają m.in. przejście najmłodszych klas szkół podstawowych na zdalny tryb nauczania oraz zamknięcie placówek kulturalnych. Co jeszcze się zmieni?

Koronawirus w Polsce niestety nie słabnie. W piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 27086 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 445 osób, co stanowi rekordowy dobowy przyrost ofiar śmiertelnych.

Rosnąca liczba zakażeń powoduje, że rząd ogłosił w tym tygodniu nowe obostrzenia. Mówili o tym podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich wykaz znalazł się rozporządzeniu, opublikowanym w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Nowe obostrzenia - sobota 7 listopada. Co się zmieni?

Obostrzenia obowiązują od dzisiaj, czyli od soboty 7 listopada do niedzieli 29 listopada. Co m.in. zakładają?

ograniczenie działalności galerii handlowych, w których otwarte będą jedynie: sklepu spożywcze, apteki, drogerie, punkty usługowe (np. pralnia, fryzjer, myjnia samochodowa), sklepy zoologiczne oraz z artykułami budowlanymi,

ograniczenie działalności hoteli - będą z nich mogły korzystać jedynie osoby podróżujące w celach służbowych,

wprowadzenie zdalnego trybu nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej,

w sklepach oraz placówkach usługowych o powierzchni do 100 m kw. może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 10 m kw. W sklepach powyżej 100 m kw. – tak jak dotychczas jest to jedna osoba na 15 m kw.,

w kościołach i innych obiektach kultu religijnego, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, będzie mogło przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni, a od 30 listopada - 1 osoba na 7 m kw,

zamknięte będą placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne.

Pełna treść rozporządzenia z Dziennika Ustaw, dostępna jest w naszym artykule:

Lockdown kraju - co oznacza?

Lockdown - to słowo pojawia się w doniesieniach medialnych od dłuższego czasu. Rosnąca dzienna liczba zachorowań powoduje, że zamknięcie kraju - podobne to tego, które miało miejsce w marcu i kwietniu - staje się coraz bardziej prawdopodobne. Przedstawiciele rządu nazywają to rozwiązanie narodową kwarantanną.

Narodowa kwarantanna: kiedy zostanie wprowadzona? Od ilu zakażeń obowiązuje? [ZASADY]

Co oznaczałaby narodowa kwarantanna, czyli ponowny lockdown kraju? Zapewne zamknięcie większej niż obecnie liczby branż (m.in. fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej) oraz dalsze ograniczenia w poruszaniu się (poza przyczynami zawodowymi, rodzinnymi oraz zakupowymi) oraz w działalności punktów handlowo-usługowych.

