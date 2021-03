Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że 8 marca mamy 6170 nowych zakażeń koronawirusem. To o 1384 więcej niż w poniedziałek w poprzednim tygodniu. Zmarło 32 chorych.

Koronawirus w Polsce od początku epidemii został potwierdzony u 1 801 083 osób. Zmarło 45 317 chorych. W poniedziałek 8 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6170 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przed tygodniem dzienny przyrost wyniósł 4786. Z kolei dwa tygodnie temu dobowa liczba zakażeń sięgnęła 3890.

Nowe przypadki koronawirusa, o których informuje resort zdrowia pochodzą z następujących województw: mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko – pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko – mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86). 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób zmarło na Covid-19? Ile jest wolnych respiratorów?

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarły 32 osoby, w tym 28 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. Z powodu Covid-19 zmarły 4 osoby. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 337 chorych. Pod respiratorami jest 1838 pacjentów. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 26 900 łóżek i 2642 respiratory. W niedzielę resort informował, że hospitalizowanych było 16 861 chorych, w sobotę – 16 725, a w piątek – 16 423. Tydzień temu, 1 marca, Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach przebywało 14 929 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 22 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 12 868 osób. Obecnie na kwarantannie przebywają 219 104 osoby. Resort zdrowia podał też, że wyzdrowiało dotąd 1 494 083 zakażonych.

Koronawirus w Polsce. Liczby zachorowań w tym tygodniu mogą sięgnąć 18-20 tysięcy

Rzecznik Ministerstwo Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w Radiu Plus, że średnia dzienna liczba zachorowań w tym tygodniu powinna oscylować w granicach 15-15,5 tysięcy. – Ale powtarzam, to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia – dodał.

Zapytany, czy jednostkowe wyniki mogą dojść w takim razie do 20 tysięcy zachorowań, Andrusiewicz potwierdził. – Mogą dojść do 18-20 tysięcy zachorowań – odpowiedział. Rzecznik resortu podkreślił też, że pozytywną stroną obecnej sytuacji epidemicznej jest to, że spada liczba hospitalizowanych osób starszych. Dodał jednak, że w szpitalach przybywa wiele osób poniżej 60 lat, w sile wieku.

