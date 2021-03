Ponad połowa wolnych łóżek, które według urzędu są dostępne, nie istnieje

Z danych zebranych przez reportera Radia ZET wynika, że zdecydowana większość oddziałów "covidowych" w województwie pomorskim jest niemal całkowicie zajęta. Najgorzej jest w mniejszych placówkach: w Miastku (88 zajętych łóżek na 88 na stanie), Bytowie (44/44), Pucku (69/69), Lęborku (24/24), Wejherowie (59/60), Chojnicach (50/53) czy Starogardzie Gdańskim (25/26). Wszystkie 150 łóżek zajętych jest też w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, podobnie jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku (86/90).

Stuprocentowe obłożenie ma też oddział dla chorych na Covid-19 w Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie (zajętych 30/30 łóżek). Z kolei w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni na 62 łóżka wolne są tylko cztery. Tuż obok znajduje się Szpital Morski PCK – tam zostało jedno miejsce na 53 łóżka. Szpital tymczasowy na hali Amber Expo we wtorek miał 186 pacjentów na 188 miejsc. A w szpitalu w Prabutach 25 łóżek na 28-łóżkowym, dopiero co otwartym oddziale covidowym, zapełniło się… w kilka godzin.

Najwięcej wolnych miejsc jest w szpitalu tymczasowym w Sanatorium MSWiA w Sopocie. Tu zajętych jest 49 z 84 łóżek. W Szpitalu MSWiA w Gdańsku stosunek wolnych do zajętych łóżek wynosi 62/73, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 57 do 72, a w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 193/211. Kilkadziesiąt wolnych miejsc jest też w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, ale są to łóżka III poziomu, czyli czekające na pacjentów z poważnymi chorobami współistniejącymi. Z kolei w Szpitalach Tczewskich na 132 łóżka jest 10 wolnych miejsc, ale przeznaczonych dla dzieci.

Skąd wzięły się rozbieżności między danymi ze szpitali a tymi podawanymi przez urząd wojewódzki? Zapytaliśmy o to prof. Tomasza Smiatacza, wojewódzkiego konsultanta do spraw chorób zakaźnych. - To się często zmienia z godziny a godzinę. Od momentu wydania decyzji do stworzenia realnego miejsca wyposażonego w dostęp do tlenu i przede wszystkim personel, mija kilka dni. Bardzo intensywnie ostatnio te miejsca covidowe są tworzone i one pewnie dopiero dochodzą do pełnej sprawności i dostępności - mówi Radiu ZET prof. Smiatacz.

