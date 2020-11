Koronawirus w Polsce wciąż nie słabnie, mimo że premier Morawiecki ogłosił w czwartek ''zwycięstwo w pierwszej bitwie'' i odwołał wprowadzenie narodowej kwarantanny. W piątek 13 listopada resort zdrowia poinformował o zakażeniu koronawirusem u kolejnych 24 051 osób. Łącznie wykryto 665 547 przypadków Covid-19. Z kolei dzień wcześniej chorobę wykryto u 22 683 osób, w środę u 25 221, we wtorek 25 484, a w poniedziałek u 21 713. Od początku epidemii najwięcej nowych chorych wykryto 7 listopada – 27 875.

Katarzyna Lubnauer podczas konferencji prasowej w Sejmie zażądała ''prawdziwych informacji'' o epidemii koronawirusa w Polsce. Jak dodała, jesteśmy na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów UE, jeśli chodzi o procent pozytywnych testów. - To znaczy, że u nas testuje się osoby tylko wysokoobjawowe, te, które i tak już wiadomo, że mają koronawirusa. Pozostałe cztery piąte nie są w ogóle testowane i to mówi doradca premiera, pan (Andrzej) Horban - powiedziała.

Koronawirus w Polsce. ''Rząd ukrywa, ilu jest zakażonych''

Według posłanki KO "rząd świadomie zaniża liczbę wykonywanych testów, tak że wykrywa zaledwie jedną piątą spośród wszystkich zakażonych, i robi to inaczej niż wszystkie inne rządy". Jak mówiła, doszło do sytuacji, w których wskaźniki pozytywnych wyników testów na koronawirusa do wszystkich wykonanych testów wynosiły 50 proc. - czyli pozytywny był co drugi wykonywany test. - Oznacza to, że rząd manipuluje, oszukuje, ukrywa przed Polakami, jak wielu zakażonych jest codziennie, ukrywa przed Polakami również, jak wygląda statystyka zgonów - oświadczyła.

W ostatnich tygodniach śmiertelność wzrosła w stosunku do statystycznej (...) między 8 a 14 października - o 18 proc., między 15 a 21 października - o 35 proc. w stosunku do średniej, (między) 22 a 28 października - o 71 proc. w stosunku do średniej. To, co my wiemy, (...) to tylko wierzchołek góry lodowej KATARZYNA LUBNAUER

Według Lubnauer "mniej się testuje po to, by się zmieścić pod granicą, którą wyznaczono na granicę narodowej kwarantanny". - Jesteśmy okłamywani jako społeczeństwo - oświadczyła wiceszefowa klubu KO. Pytała również, "czy ta polityka, że za moment 16 mln Polaków zostanie zarażonych i będzie chorować, to nie jest kwestia tego, że rząd chce zaoszczędzić na szczepionkach na koronawirusa".

Posłanka KO mówiła również o tymczasowym szpitalu stworzonym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jej zdaniem, to nie jest "żaden szpital, tylko uzdrowisko". - Żeby przyjść do narodowego szpitala, trzeba być zdrowym człowiekiem, który, co prawda, ma pozytywny test na Covid-19, ale ma również informacje na podstawie prześwietlenia, że nie ma zapalenia płuc, nie potrzebuje intensywnej tlenoterapii i nie ma żadnych chorób współistniejących - wskazywała. Zwróciła jednocześnie uwagę, że to szpital, w którym "na jednego pacjenta płaci się 1026 zł za dobę, w momencie gdy w zwykłym szpitalu za najbardziej obłożnie chorych, tych, którzy wymagają intensywnej terapii, płaci się tylko 630 zł".

Lubnauer poinformowała również, że KO domaga się zwołania sejmowej komisji zdrowia i informacji MZ na temat leczenia w Polsce innych chorób w czasie pandemii koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP