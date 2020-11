Spada liczba testów, a minister zdrowia pisze o "stabilizacji liczby zachorowań"

Ministerstwo Zdrowia podało w środę 11 listopada, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 25 tys. 221 osób. Resort zdrowia podał, że z powodu Covid-19 zmarło 75 osób, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami 355 chorych. Łącznie to 430 osoby. Najwięcej przypadków wykryto w województwach: śląskim – ok. 4 tys., wielkopolskim – ok. 3 tys., małopolski – ponad 2,9 tys. i dolnośląskim – ponad 2,6 tys.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując dzisiejszy wynik, napisał w mediach społecznościowych, że dzienna liczba zachorowań się stabilizuje. "Dzisiejsze wyniki wskazują na stabilizację dziennej liczby zachorowań. To ważny moment w przebiegu drugiej fali pandemii. Pilnujmy się! DDM (Dystans, Dezynfekcja, Maseczki - red.)" - napisał na Twitterze.

Koronawirus w Polsce. Spada liczba testów

Dziennikarze zauważyli jednak, że środa to kolejny dzień z małą liczbą przeprowadzonych testów. Ostatniej doby wykonano ich ponad 53,2 tys. We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o wykonaniu w ciągu doby 54,7 tys., w poniedziałek o 43,4 tys.

''Jak powtarzam codziennie - nieprzekroczenie granicy 30 tysięcy przypadków wynika tylko z tego, że testujemy zdecydowanie za mało osób. A właśnie słyszę w Polsacie wiceministra zdrowia mówiącego o stabilizacji... To co, w poniedziałek zrobimy może, dajmy na to, 30 tysięcy testów, ujawnimy 15 tysięcy nowych przypadków i otworzymy galerie, bo sytuacja się ustabilizuje?'' - napisał na Twitterze dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk.

''Nie trzeba być orłem z matematyki, aby wiedzieć, że podobne wartości nowych zakażeń przy liczbie testów mniejszej o nawet 20 tysięcy - NIE WSKAZUJĄ na stabilizację'' - czytamy we wpisie dziennikarza TVN24 Igora Sokołowskiego.

''A to nie tak, że robimy po prostu mniej testów? Przy takiej ilości, liczba zakażeń wcale nie jest "ustabilizowana". Powinna wręcz niepokoić. To tak, jakby zmniejszyć liczbę testów i ogłosić, że wirus jest w odwrocie'' - napisał Bartosz Wojsa z ''Super Expressu''.

W sobotę 7 listopada, kiedy odnotowano największą liczbę nowych przypadków od początku epidemii (27 875), resort zdrowia informował o przeprowadzeniu ponad 66,8 tys. testów. Dzień wcześniej wykonano ich ponad 82,95 tys., a ministerstwo podało dane o 27 tys. 86 nowych zakażeniach. Od początku pandemii w Polsce na obecność koronawirusa przebadano 5 mln 192 tys. 470 osób. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 618 tys. 813 osób. W sumie odnotowano 8805 zgonów.

RadioZET.pl/PAP