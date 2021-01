Obostrzenia dotyczące walki z koronawirusem - w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia. W etapie I mogą szczepić się osoby urodzone po 1961 r., które są dializowane, mają nowotwór, są w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu. Nowe przepisy zwalniają zawodników kadry narodowej z kwarantanny po powrocie do Polski. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w sobotę.

Obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 zmodyfikowane. Jest nowela rozporządzenia ws. ograniczeń epidemicznych, dotycząca m.in. kolejności szczepień u osób z chorobami przewlekłymi. Zapowiedziano, że zgodnie z nowymi zasadami w etapie pierwszym będą mogły być szczepione również niektóre osoby poniżej 60 lat, ale z chorobami przewlekłymi. Kwestię tę precyzuje opublikowana w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kolejność szczepień. Nowela rozporządzenia ws. obostrzeń opublikowana w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Nowelizacja doprecyzowuje także, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Poszerzono również grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień - do grupy tej dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Zmiany zasad kwarantanny i funkcjonowania hoteli

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano jednak, że najistotniejszą zmianą rozporządzenia jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te mają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnieni będą m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie sztabu szkoleniowego, którzy wracają z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową. Jak wyjaśniono, proponowane zmiany są związane z koniecznością umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowującym się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu do Polski z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego.

Ponadto w nowelizacji z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w hotelach dziennikarzy w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych.

RadioZET.pl/PAP