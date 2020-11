Epidemia COVID-19 nie ustępuje. Szef KPRM w środowej audycji Rozgłośni Katolickich „Poranek Siódma 9" był pytany o termin ogłoszenia przez premiera kolejnych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Szef KPRM: W środę premier ogłosi nowe obostrzenia. Będzie lockdown?

- Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych. Bo dopóki nie ma skutecznej szczepionki, to najlepszym lekiem na epidemię jest sposób znany od starożytności, czyli izolacja, ograniczenie kontaktów międzyludzkich - oświadczył Dworczyk.

Minister zaznaczył, że rząd robi wszystko, aby nie doszło do całkowitego lockdownu w Polsce. "Rząd z jednej strony ma oczywiście podstawowy obowiązek, jakim jest zadbanie o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony musimy myśleć o konsekwencjach gospodarczych tak daleko idących decyzji. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest poważna" - podkreślił szef KPRM.

Szef KPRM był pytany we wtorek w TVN24, czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem rząd rozważa wprowadzenie w najbliższych dniach lockdownu. - Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Natomiast ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć. Dlatego, że wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki - zaznaczył.

Z kolei w innym tonie wypowiedział się polityk Konfederacji Jakub Kulesza. Ujawnił on mediom, że podczas poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych premier miał zapowiedzieć ogłoszenie kolejnych obostrzeń. Jak dodał, konferencja prasowa miałaby się odbyć w środę, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pełny lockdown.

- Premier powiedział, że przygotowani są na różne warianty od pełnego lockdownu - najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną - do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który - jak to określił premier - jest mało prawdopodobny - powiedział Kulesza w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

