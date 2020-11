Zabrakło butli z tlenem. "Działamy na granicy zabezpieczenia pacjentów"

Sytuację w Opolskim Centrum Onkologii pogorszył też jeden przypadek pacjentki chorej na Covid-19. Jej stan wymagał podpięcia jej pod respirator, co gwałtownie zwiększyło potrzeby na butle z tlenem dla szpitala. – To trudna sytuacja, zawieszenie zabiegów czy życie tej pacjentki, ale decyzja była prosta - wybraliśmy to drugie. Chcieliśmy jej zapewnić tyle tlenu, ile potrzebuje i na szczęście jej stan się polepszył – mówi Radiu ZET dyrektor placówki.

We wtorek pacjentka trafi już w stabilnym stanie na oddział zakaźny w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Sale w szpitalu w Opolu są dezynfekowane.

Kolejna dostawa tlenu jest w planie na środowy wieczór. Jeśli zapas butli będzie zabezpieczony, placówka wznowi zabiegi i operacje w czwartek. Do końca miesiąca dzięki pomocy wojewody opolskiego szpital ma dostać duży zbiornik na 2 tys. litrów tlenu, który będzie wykorzystywać zamiast butli.

RadioZET