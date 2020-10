Epidemia koronawirusa doprowadza do ludzkich dramatów, które potęgują jeszcze niejasne procedury. Przekonują się o tym każdego dnia zakażeni w szpitalach i ich rodziny.

Jeszcze większy dramat musiała przeżywać pani Mirosława, która przygotowywała się do pochówku męża. Historię przybliżył w weekendowym magazynie lokalny „Dziennik Wschodni”.

Kraśnik: Kościoły odmówiły mszy pogrzebowej z trumną zmarłego na Covid-19

Stan mężczyzny pogorszył się nagle po zakażeniu koronawirusem, potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu. Mąż pani Mirosławy miał wcześniej usuniętą nerkę i był dializowany. Po zapaleniu płuc był leczony w szpitalu w Kraśniku. Jako ofiara epidemii miał więc „choroby współistniejące”.

Rodzinny dramat spotęgował dodatkowo problem, który wynikł przy organizacji pogrzebu. Wdowie odmówiono mszy pogrzebowej z trumną zmarłego.

– W dwóch kościołach w Kraśniku – pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i u św. Józefa Robotnika – spotkałam się z odmową. Chciałam, podobnie jak życzył sobie tego mój mąż, aby pogrzeb był tradycyjny, z trumną, choć już pracownicy firmy pogrzebowej sugerowali aby spopielić zwłoki. Nie chciałam się na to zgodzić, bo to było wbrew woli męża - relacjonuje dziennikowi pani Mirosława.

Parafie odmawiały jednak mszy z trumną zmarłego powołując się na procedury. Jerzy Zamorski, proboszcz pierwszej z parafii, wyjaśniał, że taki stan sprawy „w żaden sposób nie ujmuje osobie zmarłej". Ceremoniał jest taki sam, tylko bez trumny w kościele. Na to pani nie chciała się jednak zgodzić”. Dodał, że inaczej wyglądałaby sprawa pogrzebu przy spopieleniu ciała zmarłego. - Mieliśmy kontrole z sanepidu, to nie my ustalamy przepisy, ale jesteśmy zobowiązani je przestrzegać – kończy ksiądz.

GIS: Trumną zmarłego na Covid-19 może być wnoszona do kościoła

Sprawa jest dyskusyjna, gdyż odmienne stanowisko w tej sprawie ma Główny Inspektorat Sanitarny. - Trumna z ciałem zmarłego może być wnoszona do kościoła – odpowiedział „Dziennikowi Wschodniemu” Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS.

Sam pogrzeb udało się przeprowadzić z trumną w kościele, ale w parafii poza Kraśnikiem. Wdowa nie ukrywa irytacji, mówiąc, że księża z kraśnickich parafii powinni zrezygnować ze swoich funkcji. Lubelska kuria liczy, że sanepid uzgodni jednolitą praktykę ws. pochówku zakażonych koronawirusem, by do podobnych historii już nie dochodziło…

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni