"Wprost" ujawnia treść maila fundacji Jandy. Ani słowa o akcji promocyjnej

"Wprost" ujawnił w niedzielę treść maila dot. szczepień, którego wysyłała do aktorów dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. "Alicja Przerazińska informuje kolegów o możliwości zaszczepienia się, ale ani słowem nie wspomina, że jest to jakakolwiek akcja promocyjna" - czytamy na portalu.

"Wprost" przypomina, że wśród 18 osób zaszczepionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w tzw. grupie "0" - w której mieli szczepić się wyłącznie medycy - znaleźli się m.in. dyrektor programowy TVN Edward Miszczak, europoseł Leszek Miller i Wiktor Zborowski. Przypomnijmy, że aktor w rozmowie z Radiem ZET tłumaczył, że 29 grudnia otrzymał propozycję skorzystania z puli szczepionek, które "muszą zostać wykorzystane do końca roku". - WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował - mówił Zborowski w Polsat News.

"Wprost" ujawnia maila z Fundacji Krystyny Jandy

Jak podaje "Wprost", z maila, do którego dotarli dziennikarze "wynika, że nie był to teatr, tylko fundacja Krystyny Jandy". "Nie była to też «żadna mądra i potrzebna akcja», jak mówił Zborowski, tylko zwykła informacja wysłana przez Alicję Przerazińską, dyrektorkę w Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Wiadomość zatytułowano «Szczepionki»" - napisano.

Do artykułu dołączono skan maila, podpisanego przez Przerazińską, w którym dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury informuje, że "istnieje szansa", że będzie możliwość zaszczepienia współpracowników. "Proszę o znak, jeśli ktoś z Państwa chciałby być zaszczepiony, stworzymy listę i jeśli będzie to możliwe umówimy Was na szczepienia. Ponieważ grupa jest spora proszę postępować wg instrukcji: Odesłać do mnie w odpowiedzi na tego maila imię i nazwisko oraz nr PESEL. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 stycznia 2021, bo sprawa jest pilna. Wszystkiego lepszego w 2021" - czytamy.

"Wprost" poinformował, że dzwonił do Przerazińskiej, ale "poprosiła o kontakt drogą mailową". "Mail, który wysłałam do pracowników i współpracowników był tylko propozycją zebrania grupy chętnych na szczepienia zgodnie z kolejką w przyszłości" - napisała w odpowiedzi. Dodała, że "szczepienia miały być wykonywane zgodnie z obowiązującą kolejnością". "

''Nigdy nikomu nie obiecywaliśmy ani wcześniejszych szczepień, ani nie zapewnialiśmy, że one na pewno będą. Nasza inicjatywa była inicjatywą dobrowolną i miała na celu pomóc pracownikom i współpracownikom, nierzadko osobom w grupie ryzyka, które nie wiedzą, jakie kroki robić, żeby się zaszczepić. Nasze intencje były dobre i uczciwe" – wyjaśniła portalowi Przerazińska.

Szczepienia poza kolejnością

W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw koronawirusowi. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w piątek skrytykował decyzję dotyczącą kryteriów dodatkowych szczepień w WUM. Poinformował też, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w jednostkach związanych z WUM. Jak mówił, kontrola ma ruszyć w poniedziałek, 4 stycznia br.

