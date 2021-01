Krystyna Janda – jedna z osób zaszczepionych przeciw Covid-19 w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – zabrała głos ws. przekazania szczepionek na koronawirusa osobom ze świata mediów i kultury, które nie należą do tzw. grupy 0.

Kilka dni temu całą Polską wstrząsnęła informacja na temat przyjęcia szczepionki na koronawirusa przez osoby, które nie są pracownikami ochrony zdrowia. Pojawiły się doniesienia m.in. o zaszczepieniu się byłego premiera, europosła SLD Leszka Millera. W grupie osób spoza środowiska medycznego, które otrzymały szczepionkę, znaleźli się też m.in. aktorzy, w tym m.in. właśnie Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Pełna lista zaszczepionych ludzi ze świata kultury i polityki wciąż nie jest znana.

Krystyna Janda skomentowała na antenie TVN24 zaistniałą sytuację. Jak tłumaczyła, jej zdaniem cały incydent wynika częściowo z "bałaganu organizacyjnego". Pytana była również o list profesora Zbigniewa Gacionga, rektora WUM, który napisał, że ani on, ani nikt z jego rodziny nie został zaszczepiony.

Krystyna Janda o szczepieniach aktorów. "Pytaliśmy, czy nikomu nie zabieramy szczepionki"

Najpierw rozmawiano z nami na temat promocji szczepień i wielu aktorów-seniorów zgodziło się na tę propozycję. I mieliśmy być szczepieni po medykach, to znaczy powiedziano nam, że prawdopodobnie około połowy lutego będziemy szczepieni – oznajmiła aktorka. Na pytanie o to, z kim na ten temat były prowadzone rozmowy odparła, że "rozmawiał ktoś z uniwersytetu". – Ja konkretnie podałam profesorowi Gaciongowi listę kolegów, którzy zgodzili się być ambasadorami szczepień – wyjaśniała. Dodała, że z jej fundacji miało to być 8 osób, ale "ta lista jest dłuższa, te plany były szersze jeśli chodzi o promocję". – I powiedziano nam, że 6-ego zaczną się działania promocyjne, żeby na 15-ego cała akcja promocyjna wyszła, ponieważ od 15-ego są oficjalne zapisy wszystkich na szczepienie – kontynuowała Janda. Podkreśliła, że od początku mowa była o tym, że mają być szczepieni po lekarzach i pracownikach służby zdrowia.

I nagle przyszliśmy na próbę 29 grudnia rano do teatru, i ktoś z tej przychodni zadzwonił, że jest kłopot, że jest rozmrożona szczepionka, że jest pusto […] i czy możemy przyjechać, się zaszczepić […] Jesteśmy wszyscy seniorami, więc zdecydowaliśmy, że jedziemy – powiedziała. Jak dodawała, na samym początku musieli się podpisać, a lista ich nazwisk miała być przekazana ministerstwu.

Pytaliśmy, czy nikomu nie zabieramy szczepionki. Powiedziano nam, że absolutnie nie, że jest taka sytuacja […] jest okres świąteczny, bardzo wielu ludzi wyjechało, że ta szczepionka przyjechała odmrożona i że trzeba wyszczepić do kolejnego dnia partię iluś tam szczepionek. Tak mi to przedstawiono – kontynuowała Janda.

Jeżeli któryś z medyków czy lekarzy uważa, że zabraliśmy mu szczepionki i że komuś zabraknie, to bardzo przepraszam. My to zrobiliśmy zupełnie bez świadomości, mając też pełną wiedzę, że ta kampania reklamowa jest bardzo potrzebna w Polsce – dodała. Zaznaczyła, że ze strony WUM dowiedziała się, iż część dawek "może zostać zmarnowanych".

Krystyna Janda przeprasza. "Mieliśmy być zaszczepieni później"

Krystyna Janda przeprosiła również za zaistniałą sytuację. – Wszystkich przepraszam, że tak się stało – mówiła. – Poinformowano nas, że nikomu nie zabieramy (szczepionki – red.), że po prostu nikogo nie ma do szczepienia i to się zmarnuje […]. I pojechaliśmy (się zaszczepić – red.) – dodała. Powtórzyła także, że wcześniej przekazała profesorowi Gaciongowi listę "artystów, aktorów naszych, którzy zgodzili się być ambasadorami (akcji – red.), nic więcej". Podkreśliła, że wszyscy mieli otrzymać szczepionkę po medykach.

Mieliśmy być szczepieni, tylko mieliśmy być zaszczepieni później. I nagle zadzwoniono, żebyśmy przyjeżdżali, że jest taka sytuacja, że szczepionki są, są otwarte i przyjechaliśmy – powtarzała artystka. Zaznaczyła również, że sama w tej sprawie nie dzwoniła do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Najpierw zaproponowali akcję promocyjną, a potem zadzwonili, że jest możliwość wcześniejszego szczepienia, bo jest sytuacja podbramkowa – stwierdziła Krystyna Janda.

Aktorka mówiła również, że wylała się na nią ogromna "fala nienawiści i hejtu, która przekroczyła absolutnie wszelkie granice". Rozmówczyni "Faktów po Faktach" TVN powiedziała, że ludzie życzą jej śmierci, a także wysyłają groźby podpalenia teatru.

[…] Czuję się pokrzywdzona tą całą napaścią na mnie, zrobioną przez media, bo to jest naprawdę groźne. Ja się po prostu boję, zwyczajnie, strasznie państwa przepraszam – ale po raz pierwszy w tym kraju boję się, że spotka mnie coś złego i to zostało nakręcone przez media publiczne, prawicowe – podkreśliła.

RadioZET.pl/TVN24/PAP