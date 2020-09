Lekcje po 30 minut jednak możliwe. Po licznych sugestiach, by na czas epidemii Covid-19 zrezygnować z 45-minutowych zajęć w szkołach, Dariusz Piontkowski potwierdził, że możliwość skrócenia lekcji to jedna ze zmian wprowadzonych przez MEN.

Lekcje po 30 minut to propozycja byłej minister Anny Zalewskiej, która przed kilkoma dniami w rozmowie z Interią sugerowała, by na czas rozprzestrzeniającego się koronawirusa rozważyć skrócenie zajęć w szkołach. Już wtedy obecny szef MEN Dariusz Piontkowski podkreślał, że „w obecnym stanie prawnym, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest skrócenie czasu zajęć edukacyjnych do 30 minut”. Kilka dni później temat krótszych lekcji powrócił, co ma być reakcją na sygnały m.in. ze strony dyrektorów szkół.

Nauczanie indywidualne w trybie zdalnym na wniosek rodziców i możliwość skracania zajęć do 30 minut są wśród zmian wprowadzonych przez ministerstwo edukacji

– przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku Piontkowski. Jak dodał, to "dwa elementy, które mają ułatwić funkcjonowanie szkół w tym okresie, kiedy przejdą na nauczanie zdalne".

Lekcje po 30 minut

Jeśli chodzi o skrócenie zajęć do 30 minut, szef MEN podkreślił, że taka możliwość funkcjonowała już wcześniej, ale przepisy "nie były do końca jednoznaczne". - Stąd w tej chwili wprowadziliśmy w okresie przechodzenia szkoły na kształcenie zdalne jednocześnie jednoznaczną możliwość skracania lekcji – powiedział Piontkowski. Oznacza to, że w roku szkolnym 2020/2021 czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

Co więcej, dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

