Lockdown tylko w regionach. Nowa koncepcja znoszenia obostrzeń w Polsce

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej był we wtorek w Senacie uczestnikiem otwarcia wystawy poświęconej służbie zdrowia. Po uroczystości został zapytany przez dziennikarzy m.in. o luzowanie obostrzeń w Polsce.

Zdaniem eksperta absolutnie nie mamy epidemiologicznego uzasadnienia do znoszenia lockdownu w całej Polsce, w tym otwierania przedszkoli i szkół. - Natomiast możemy rozważać, o co apelujemy od roku, żeby zarządzać lockdownem lokalnie. Tam, gdzie sytuacja jest wyraźnie lepsza można by regionalnie uruchamiać pewne obszary życia społecznego czy gospodarczego - przekonywał w Senacie Grzesiowski.

- Decyzje nie powinny dotyczyć całej Polski. Jeśli porównamy Śląsk, Warmię i Mazury i np. województwo zachodniopomorskie, to są trzy zupełnie różne strefy - podkreślał. Zdaniem eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej zarządzanie pandemią koronawirusa powinno się odbywać "na poziomie powiatowym czy grup powiatów". - Za wszelką cenę trzeba stworzyć system zarządzania epidemią i lockdownem na poziomie powiatowym. W Nowym Jorku otwierano wręcz dzielnicę po dzielnicy - przekonywał.

Dr Grzesiowski przyznał zarazem, że jest zwolennikiem otwierania np. ogródków w restauracjach. - Uważam, że powinniśmy maksymalnie wychodzić na zewnątrz. Nie udowodniono przenoszenia wirusa na świeżym powietrzu. Ultrafiolet niszczy wirusa, wysoka temperatura i wilgotność też nie sprzyja infekcji. Wychodźmy więc z pomieszczeń - powiedział.

Także zajęcia szkolne, jeśli odbywałyby się w plenerze, mogłyby zdaniem Grzesiowskiego już dziś odbywać się stacjonarnie. - Przypomnijmy sobie amerykańskie zalecenia sprzed roku - róbcie zajęcia w zielonych szkołach - mówił. - Jeżeli będzie ciepło, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić - dodał.

RadioZET.pl