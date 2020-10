Lockdown coraz bardziej realny? "Jeśli do piątku 30 października koronawirus nie zwolni, można się szykować na pełny lockdown" - informuje dziennik.pl, powołując się na źródła w rządzie.

Lockdown w Polsce staje się coraz bardziej realnym scenariuszem. Jeden z rozmówców "Dziennika" przyznał, że "jeśli do piątku koronawirus nie zwolni, można się szykować na pełny lockdown".

Jak może wyglądać drugi lockdown? Według "Dziennika" w pierwszej kolejności dotknie on szkoły. "To może być wysłanie całej oświaty na naukę zdalną czy zakaz poruszania się poza dojazdem do pracy" - mówił rozmówca portalowi.

Lockdown w Polsce coraz bliżej? Koronawirus nie odpuszcza

Jeżeli do 30 października nie zaobserwujemy wyraźnego spadku zakażeń koronawirusem, zmiany wejdą w życie jeszcze przed świętem zmarłych.

Maciej Kotecki ze Stowarzyszenia "Przyszłość dla Gastronomii” przyznał w rozmowie z "Dziennikiem", że bardzo możliwe jest przedłużenie tych ograniczeń, co może okazać się katastrofalne dla przedsiębiorców.

- Z rynku może zniknąć nawet 30 proc. lokali - ocenia i dodaje, że wiele zależy teraz od tego, jaką pomoc od rządu otrzymają restauracje. Jeśli będzie ona znikoma, możliwa, że dojdzie do dużej fali zwolnień, ponieważ restauratorzy nie zdążyli jeszcze odrobić strat po katastrofalnych wynikach z wiosny. - Dociążały ich obostrzenia sanitarne, a potem także ograniczenia związane z funkcjonowaniem żółtych i czerwonych stref - ocenił Kotecki.

Dworczyk: staramy się uniknąć lockdownu

Staramy się uniknąć lockdownu, na ten moment nie ma żadnych decyzji o nowych przepisach - podkreślił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył jednak, że sytuacja jest dynamiczna, a jego zdaniem spekulowanie o tym, co będzie "za dzień, dwa" jest niepotrzebne.

Pytany w internetowym programie "Tłit" w Wp.pl, czy w tym tygodniu zostaną ogłoszone kolejne obostrzenia, szef KPRM odparł, że codziennie dochodzi do spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "Codziennie monitorujemy sytuację, patrzymy czy wcześniej wprowadzane obostrzenia przyniosły pozytywne skutki i czy ewentualnie nie trzeba podejmować nowych kroków. Na ten moment nie ma żadnych decyzji o nowych przepisach" - powiedział.

Dopytywany o możliwość przejścia całej oświaty na tryb zdalny, szef KPRM odparł, że nie można wykluczyć żadnych scenariuszy. "Staramy się absolutnie uniknąć lockdownu, mamy nadzieję, że dotychczasowe rozwiązania pozwolą wypłaszczyć tę krzywą zachorowań" - powiedział Dworczyk.

RadioZET.pl/ Dziennik.pl/ Wirtualna Polska/ PAP