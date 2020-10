Lockdown - nazywany częściowym - wraca w sobotę 17 października. Od jutra obowiązują nowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych. Dotyczą one m.in. zmian w działalności lokali gastronomicznych, organizacji wesel, imprez okolicznościowych oraz trybu nauczania w szkołach.

Lockdown – określany również jako częściowy – wraca wraz z drugą falą koronawirusa. Nowe obostrzenia, które rząd ogłosił w czwartek, wchodzą w życie w najbliższą sobotę, 17 października. Co się zmieni w żółtych i czerwonych strefach? Jakie są nowe obostrzenia? Przypomnijmy, że strefą żółtą objęta została niedawno cała Polska.

"Kiedy spojrzymy na mobilność, czyli na kontaktowanie się społeczne ludzi między sobą, to dostrzeżemy na tym wykresie, że te kontakty społeczne są na takim poziomie, jaki był przed wybuchem pandemii. Czyli przestaliśmy się dystansować jedni od drugich i według obiektywnych danych znowu wróciliśmy do dużej mobilności społecznej i kontaktów społecznych (…). Dziś mądrzejsi o tamtą wiedzę, szybko chcemy wrócić do zalecenia: zostań w domu. Izolacja ludzi starszych, ale też i pomoc dla ludzi starszych będzie decydowała o sukcesie naszych działań" – mówił premier Mateusz Morawiecki na czwartkowej konferencji prasowej.

Lockdown od soboty. Nowe obostrzenia wchodzą w życie

Nowe obostrzenia w strefach żółtych:

- Gastronomia będzie funkcjonować w godz. 6.00-21.00. Poza tymi godzinami będzie można wydawać dania na wynos

- W transporcie publicznym dostępnych będzie max. 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc

- Imprezy okolicznościowe, wesela (ważne wchodzi życie od 19 października!) do 25 osób, bez tańca

- Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

- W szkołach wyższych i ponadpodstawowych wraca nauczanie hybrydowe

- Zamknięte zostaną baseny, siłownie i quaparki

Nowe obostrzenia w strefach czerwonych:

- Placówki handlowe: do 5 osób przy kasach

- Zakaz organizacji imprez okolicznościowych, wesel, konsolacji (ważne – wchodzi w życie od 19 października!)

- Zgromadzenia publiczne do 10 osób

- Szkoły wyższe i średnie - wraca nauczanie zdalne

- Podróż transportem publicznym - max. 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc

Ponad 150 powiatów w czerwonej strefie

W strefie czerwonej znalazły się 152 powiaty, czyli prawie połowa Polski. Są to powiaty gęsto zaludnione. Liczba ludności, która mieszka w tych powiatach przekracza zdecydowanie 70 proc. ludności Polski" – poinformował w czwartek szef MZ, Adam Niedzielski.

Przekazał, że powiaty czerwone to przede wszystkim miasta i duże ośrodki miejskie. "W tej chwili na 16 miast wojewódzkich 11 znalazło się w czerwonej strefie" – mówił. Wymienił, że w czerwonej strefie znalazły się m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań i Częstochowa.

"Powaga sytuacji jest uzasadnieniem, żeby wprowadzić poważne obostrzenia" – podkreślił Niedzielski.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP