Poszedł na rutynowy zabieg, zmarł na Covid-19. Rodzina oskarża szpital

77-latek trafił do jednego z łódzkich szpitali ze złamaną nogą. W trakcie pobytu zakaził się koronawirusem i zmarł na Covid-19. Rodzina zmarłego oskarża placówkę medyczną o nieumyślne spowodowanie śmierci ich krewnego.

Sprawę Czesława Zawadzkiego nagłośniła Wirtualna Polska. 77-latek w listopadzie ubiegłego roku trafił do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ze złamaną kością udową. Został wówczas zakwalifikowany do rutynowej operacji.

Gdy tam trafiał, miał być w pełni świadomy i samodzielnie podpisywać dokumenty. "Do operacji jednak nie doszło, ponieważ pacjent rzekomo zaczął się denerwować i lekarze musieli przywiązywać go do łóżka i podawać leki uspokajające. Następnie wystąpił u niego rozległy zawał serca z licznymi komplikacjami" - czytamy w WP.

Łódź. 77-latek zmarł na Covid-19, rodzina oskarża szpital

29 listopada stan pana Czesława ustabilizował się na tyle, że trafił na salę ogólną. Tam zetknął się z pacjentem zakażonym koronawirusem. Pan Czesław, trafiając do szpitala, również był badany, ale wówczas miał negatywny wynik. W kolejnych dokumentacjach widnieją jednak wpisy potwierdzające u niego zakażenie. 5 grudnia mężczyzna zmarł na Covid-19. Wedle dokumentów znaleziono go "bez oddechu". Kilka godzin wcześniej miał się znajdować "w stanie terminalnym".

Rodzina zmarłego oskarża łódzki szpital o zaniedbania. - W dokumentach nie ma informacji, aby dziadek był podłączony do respiratora czy kardiomonitora. Potraktowano go bezdusznie, jak numerek w statystyce epidemii. Żył, zakaził się i koniec, znaleziony bez oddechu - komentuje w rozmowie z WP Tomasz Kaczmarek, wnuk pana Czesława.

Krewni złożyli doniesienie do prokuratury w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Ich zdaniem placówka, w której przebywał, nie dopilnowała procedur, które miały ochronić pacjentów przed zakażeniem się koronawirusem, a teraz unika odpowiedzialności, "powołując się na trudne warunki pracy podczas epidemii" (cytat za: wp.pl).

Skandalem w całej sprawie jest zachowanie szefów szpitala. Jeden z dyrektorów na spotkanie z nami przyszedł w asyście prawnika. Oświadczył, że szpital za nic nie odpowiada, bo "mamy pandemię" wnuk zmarłego Czesława Zawadzkiego

- Nie chcemy, aby jutro, za tydzień albo za miesiąc jakaś inna rodzina przechodziła przez taki ból jak my - dodaje Kaczmarek. WP poprosiła o komentarz kierownictwo szpitala, które jednak nie odpowiedziało redakcji.

Szpital nie komentuje, jest interwencja wiceprezydenta miasta

W sprawie interweniował natomiast wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, który poprosił szpital o wyjaśnienia, a także zwrócił się do łódzkiej inspekcji sanitarnej z wnioskiem "o przeprowadzenie kontroli w sprawie przestrzegania zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym".

Inspektorzy sanitarni nie stwierdzili takowych nieprawidłowości, ale już wiadomo, że dodatkową kontrolę w lecznicy przeprowadzić mają także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

