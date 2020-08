Wiceminister zdrowia ujawnia powód odejścia Szumowskiego. ”Był zmęczony hejtem”

Łukasz Szumowski we wtorek podał się do dymisji. Minister zdrowia swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że obecny szef NFZ Adam Niedzielski zostanie nowym ministrem zdrowia.

Łukasz Szumowski odchodzi. Powód dymisji ministra zdrowia

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w sobotnim wywiadzie dla "Super Expressu" stwierdził, że "moment, w którym minister Szumowski postanowił odejść, był najlepszym czasem". - Minister przekazał strategię na jesień. Opracowywaliśmy ją pod jego kierownictwem. Następca Łukasza Szumowskiego dostał gotowy plan. Zresztą, warto dodać, że Adam Niedzielski, który objął resort zdrowia, uczestniczył w spotkaniach, na których przygotowywaliśmy plan na jesień - tłumaczył. Według Kraski "minister Szumowski był zmęczony"

Nie chodzi tu jednak o zmęczenie fizyczne, ale psychiczne. Od wielu miesięcy obserwujemy hejt w stosunku do pana ministra i jego rodziny

- wskazał.

Waldemar Kraska pytany o zapis o zaostrzeniu kary za błędy lekarskie, który pojawił się w tarczy 4.0, wyjaśnił, że "słynny artykuł 37 (...) pojawił się w Sejmie jako poprawka poselska, której nikt nie konsultował z Ministerstwem Zdrowia".

- Obecnie prowadzimy dość aktywną wymianę korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby ten zapis zmienić. Budzi on wiele wątpliwości. Wiem, że było już spotkanie z Naczelną Radą Lekarską, by to wyjaśnić. Nikt nie chciał uderzyć w służbę zdrowia - poinformował.

