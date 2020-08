Łukasz Szumowski, od wtorku były minister zdrowia, pojawił się w środę w Sejmie, gdzie odpowiedział na kilka pytań obecnych tam dziennikarzy. Przypomnijmy, że on sam od początku zapewniał, że odejść chciał już w lutym, ale plany pokrzyżował mu koronawirus. Zapewniał też, że decyzja o dymisji nie miała nic wspólnego z aferami w jego resorcie. - Myślę, że łączenie tych dwóch rzeczy jest nadmierną interpretacją. Wszystko transparentnie wyjaśniliśmy. Nie ma nic do ukrycia – mówił na wtorkowej konferencji prasowej.

A kontrowersji było sporo. Od zakupu masek od instruktora narciarstwa, przez kosztowne respiratory, które nigdy nie dotarły do Polski, czy zamieszanie z firmą brata Szumowskiego. Dzień po ogłoszeniu dymisji byłego już ministra zdrowia pytano w Sejmie również o wspomniane afery i „opuszczanie okrętu”. Rozmowie z dziennikarzami przysłuchiwał się poseł KO Dariusz Joński. W pewnym momencie sam włączył się do dyskusji i zaczął zadawać pytania byłemu szefowi resortu.

- Chciałem zapytać, czy będzie pan o godz. 11 w ministerstwie, bo będziemy z posłem Szczerbą. Chciałbym zapytać, czy chociaż raz pan znajdzie czas, żebyśmy się mogli zobaczyć - pytał poseł opozycji. Jak dodał, chciałby wyjaśnić sprawę zakupu sprzętu medycznego w czasie epidemii. - Ja już nie będę w ministerstwie, ale na pewno się tutaj z panem spotkam na korytarzach sejmowych. Jestem już byłym ministrem - odpowiedział mu Szumowski.

Zadawaliśmy przez 1,5 miesiąca pytania i ani razu pan nie znalazł czasu, by się z nami spotkać i porozmawiać w ministerstwie. Pytaliśmy, gdzie są pieniądze za respiratory, gdzie są pieniądze za maski

- pytał znów Szumowskiego. Ten odpowiedział krótko: odpowiedzi były udzielane w takim trybie, w jakim przewiduje to ustawa. - Z całym szacunkiem, nie ma nigdzie takiego zapisu, by minister spotykał się z posłami – dodał.

- Nie uważa pan, że powinien się rozliczyć z tych 70 milionów? – dopytywał Joński. - Uważam, że rozliczę się dokładnie co do złotówki - odpowiedział Szumowski, po czym dodał: - Nie ja, bo to Skarb Państwa uzyskuje te pieniądze.

