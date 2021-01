Waldemar Kraska był pytany w Radiu Zet, czy rząd planuje poluzowanie obostrzeń od 1 lutego. Wiceminister zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę dzienną liczbę zakażeń na koronawirusa, "sytuacja jest bardzo stabilna".

Kraska o luzowaniu obostrzeń. "Być może galerie handlowe od lutego będą uruchomione"

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że nasze kraje sąsiednie - Czechy, Niemcy, Słowacja - prawdopodobnie zmagają się już z trzecią falą koronawirusa. - Podchodzimy z wielką ostrożnością i myślimy, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy u nas może być podobna sytuacja, więc wszystkie decyzje, które podejmujemy, a takie decyzje będą podjęte także na początku przyszłego tygodnia, będą bardzo rozważone - podkreślił Gość Radia ZET.

Dopytywany więc, czy od 1 lutego obostrzenia zostaną podtrzymane, powiedział: "z tego, co widzimy, sytuacja jest stabilna, więc myślę, że jakieś poluzowania pewnie wystąpią". - Myślę, że najszybciej dojdzie do uruchomienia szeroko rozumianego handlu, więc być może galerie handlowe od lutego będą uruchomione, a w przyszłości na pewno pozostała część będzie w jakimś innym reżimie sanitarnym - podkreślił.

Co z restauracjami?

Pytany o datę otwarcia lokali gastronomicznych Kraska mówił o wciąż występującym tam ryzyku zakażenia. - Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia epidemiologicznego, medycznego i miałbym na szali postawić restauracje i handel. To w restauracjach dochodzi i dochodziło do największej liczby zakażeń. Tam musimy zdjąć maseczkę, przebywamy więcej niż 15 minut, najczęściej też nie przebywamy z tymi, z którymi mieszkamy, ale z obcymi osobami. Jeżeli jesteśmy w galerii czy supermarkecie, to jesteśmy w dystansie, nosimy maseczkę - to ryzyko jest mniejsze - tłumaczył Kraska.

Rząd w połowie stycznia zdecydował, że obostrzenia wprowadzane w wyniku pandemii będą przedłużone do końca tego miesiąca. Obowiązuje m.in. zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz. W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw. Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków.

