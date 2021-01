Rząd opublikował szczepionkową mapę Polski. Oto lista punktów szczepień

Mapę z lokalizacjami punktów szczepień przeciw COVID-19 w całym kraju na stronach rządowych udostępniono we wtorek rano. Lista ma być aktualizowana na bieżąco. Zgodnie ze stanem na godz. 7:30 we wtorek 5 stycznia liczba miejsc, w których będzie można przyjąć szczepionkę na COVID-19 w poszczególnych województwach to:

dolnośląskie: 491

kujawsko-pomorskie: 295

lubelskie: 403

lubuskie: 162

łódzkie: 435

małopolskie: 492

mazowieckie: 841

opolskie: 169

podkarpackie: 393

podlaskie: 235

pomorskie: 333

śląskie: 671

świętokrzyskie: 190

warmińsko-mazurskie: 208

wielkopolskie: 472

zachodniopomorskie: 204

Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Grupy i kolejność szczepień przeciwko COVID-19

Proces szczepień – zgodnie z programem - jest realizowany etapami. Obecnie realizowany jest etap 0, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, a także nauczyciele i pracownicy żłobków. Według ostatnich zapowiedzi rządu, etap ten rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego.

W etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

W etapie 3 szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.

Szczepionka na COVID-19 - co trzeba wiedzieć?