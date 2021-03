Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek zaostrzenie restrykcji epidemicznych na czas około świąteczny. Poza ich ogłoszeniem postanowił zaatakować sektor prywatnej służby zdrowia.

Premier odniósł się do działań prywatnej służby zdrowia, uznając jej działania za dalece niewystarczające w dobie trzeciej fali koronawirusa. "Przypomnijmy sobie, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała - komercjalizację" – mówił, zrzucając krytykę na oponentów rządzących w Polsce do 2015 roku.

Premier ogłasza restrykcje i atakuje prywatną służbę zdrowia. Branża: Kłamie, fatalne świadectwo

"Czy służba prywatna, wobec której mam jak najwyższy szacunek, ratuje i życie pacjentów Covid-19? Czy słyszymy, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i zamieniane na te dla pacjentów leczonych na COVID- 19? Otóż nie" – mówił premier.

Słowa oburzyły przedstawiciele prywatnego sektora w ochronie zdrowia. "Premier kłamie" - komentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. I przypomina, że tzw. prywatna służba zdrowia włączyła się w walkę z pandemią i w czasie drugiej, jesiennej fali 18 niepublicznych szpitali zmieniono na covidowe. - To było w sumie ponad tysiąc dodatkowych łóżek dla pacjentów covidowych. A premier powiedział, że się do tego nie dołożyliśmy. To czyste kłamstwo – komentuje Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Oprócz łóżek covidowych w niepublicznych szpitala są także punkty szczepień.

Jego zdaniem takie stawianie sprawy daje "fatalne świadectwo ekipie rządzącej". Chorych na Covid-19 przyjmuje między innymi prywatny szpital świętej Elżbiety w Warszawie czy Dolnośląskie Centrum Chorób Serca we Wrocławiu. Oburzenia słowami premiera nie kryją nie tylko przedstawiciele prywatnego sektora, ale i komentatorzy, czy politycy.

