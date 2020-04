„Nie pozbędziemy się wirusa". Prof. Matyja: nie zamykajmy się w 4 ścianach

- Trzeba być wróżbitą, żeby powiedzieć, czy szczyt zakażeń koronawirusem będzie za miesiąc, za dwa – powiedział w niedzielę w Radiu ZET prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Skomentował tym samym sobotnią wypowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który stwierdził w Polsat News, że „przesuwamy szczyt zachorowań na jesień”.

Wcześniej słyszeliśmy, że za 2 lata, teraz - że w listopadzie. Mam wrażenie, że to jest taka ocena czasu trwania z potrzebami politycznymi. Ja myślę, że trzeba inaczej powiedzieć: że my się musimy nauczyć się żyć z wirusem, że nie możemy być cały czas spanikowani

- powiedział w Radiu ZET prof. Matyja.

My musimy się już uczyć, jak żyć z koronawirusem, bo my się go nie pozbędziemy przez najbliższy okres czasu

- dodał prezes NRL. – Nie możemy się zamykać w czterech ścianach, bo dojdzie do różnych stanów depresyjnych, do różnych niepotrzebnych wydarzeń, które mogą być tragiczne w skutkach – mówił. Pytany przez prowadzącą rozmowę Joannę Komolkę, czy nie obawia się tego, co może się wydarzyć, gdy Polacy licznie wyjdą z wspomnianych czterech ścian, odpowiedział, że wierzy w rozsądek obywateli.

- Jesteśmy ludźmi zdyscyplinowanymi, dbającymi o własne zdrowie i dbającymi o to, by nie być rozsadnikami epidemii. Umiemy się dostosować do wskazań – powiedział, zaznaczając jednak, że te wskazania powinny być racjonalne.

Prof. Matyja nawiązał też do kwestii liczby wykonywanych testów. Jak mówił lekarze w Polsce wciąż nie mają jasnego schematu dotyczącego kierowania na testy wykrywające koronawirusa. Prezes NRL zaapelował więc na naszej antenie, by umożliwić przeprowadzanie testów również lekarzom POZ. - Nie rozumiem, dlaczego lekarz rodzinny nie może wykonywać testów na koronawirusa. Od dawna apelujemy, żeby minister zdrowia czy GIS jasno sprecyzowali, kto, kiedy i na jakich warunkach ma testy wykonywać. Lekarz rodzinny jest na pierwszej linii kontaktu z pacjentem – powiedział, przyznając, że pomogłoby to ustalić, „który pacjent, nawet jeżeli ma skąpe objawy, jest potencjalnym rozsadnikiem, transmiterem zakażenia”, co z kolei pomogłoby szybciej opanować epidemię COVID-19.

