Szczepienia przeciw COVID-19 trwają. We wtorek rozdysponowano ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek oraz część z drugiej, poniedziałkowej dostawy. - Z raportu, który spłynął do mnie we wtorek o godzinie 18.30, wynika, że przekroczona została liczba 14 tys. osób - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski, który był pytany także o obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup.