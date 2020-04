Dramatyczna sytuacja w Bawarii. Wybory mogły przyśpieszyć epidemię koronawirusa?

Bawaria jest niemieckim regionem, najbardziej dotkniętym przez koronawirusa. Do tej pory odnotowano tam 26 procent wszystkich zakażeń w RFN. Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy na taki skok epidemii mogły mieć wpływ przeprowadzone tam wybory lokalne? Odbyły się one w drugiej połowie marca 2020 r. i mieszkańcy regionu tradycyjnie udali się do urn. Miało to zresztą meijsce dwa dni po zamknięciu szkół.

Następną turę wyborów uzupełniających (29 marca) przeprowadzono już korespondencyjnie. Warto zaznaczyć, że w pierwszej turze frekwencja wyniosła 58 procent w całym landzie – podkreśla "Rzeczpospolita". Jak zaznacza rp.pl, odpowiednich zabezpieczeń nie utrzymano wtedy np. w Monachium – tzn., że głosy liczono bez użycia rękawiczek czy maseczek. Na razie jednak nie stwierdza się oficjalnie, że wybory mogły przyśpieszyć rozprzestrzenianie się epidemii – podobnie wysoki przyrost zakażeń i ofiar śmiertelnych zaobserwowano np. w Badenii-Wirtembergii.

Mimo wszystko – jak podkreśla w swojej analizie "Rzeczpospolita" – tempo epidemii najszybsze jest jednak w Bawarii. Liczba osób zakażonych Sars-CoV-19 podwaja się tam co 9.5 dnia.

Koronawirus w Niemczech

A jak wygląda ogólna sytuacja w Niemczech? W ciągu ostatniej dobry zmarło tam 247 osób zmarło - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w RFN to 2107.

Liczba zgonów spadła zaledwie o 8 przypadków w stosunku do danych podanych w środę, kiedy RKI odnotował 254 ofiary Covid-19.

Dobowa liczba zidentyfikowanych zakażeń koronawirusem wzrosła o 4974 przypadki – RKI poinformował w czwartek. To wzrost o 971 w stosunku do danych podanych w środę. Ogółem wykryto w Niemczech 108 202 przypadki zakażeń.

Oprócz Bawarii, mocno dotknięte są też dwa zachodnie landy, Nadrenia Północna-Westfalia i Badenia-Wirtembergia.

Przypomnijmy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich 2020 w formie głosowania korespondencyjnego za wszelką cenę chce przeprowadzić PiS. Rząd na razie utrzymuje, że tego rodzaju wybory nie stanowią zagrożenia w dobie epidemii koronawirusa. Opozycja, znaczna część Polaków, a także OBWE są jednak innego zdania.

