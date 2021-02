Nowe obostrzenia wchodzą w życie od 1 lutego. Decyzja rządu ogłoszona została w ostatni czwartek, rządowe rozporządzenie, dokładnie określające zakres wprowadzonych z powodu koronawirusa restrykcji, opublikowano natomiast dzień później.

Większość z dotychczasowych obostrzeń zostanie przedłużona do 14 lutego. Wyjątkiem będzie m.in. ponowne otwarcie sklepów w galeriach i centrach handlowych przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. W placówkach handlowych nadal jednak obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

Nowe obostrzenia od 1 lutego. Otwarte sklepy w galeriach handlowych, muzea, koniec godzin dla seniorów

Od 1 lutego nie obowiązują natomiast tzw. godziny dla seniorów. Wcześniej od poniedziałku do piątku między godz. 10 a 12 zakupy w punktach handlowych mogli (nie licząc wyjątkowych przypadków) zrobić jedynie osoby, które ukończyły 60 lat. W związku z sukcesywnym szczepieniem osób starszych zniesiono jednak ten limit.

Kolejną zmianą w obostrzeniach jest otwarcie niektórych instytucji kultury - muzeów i galerii sztuki. Również one będą funkcjonowały w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal zamknięte pozostaną jednak kina, teatry i sale koncertowe.

Obostrzenia, które zostają przedłużone do 14 lutego

Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów, centrów fitness, a także stoków narciarskich. . Z kolei lokale gastronomiczne (bary, restauracje, kawiarnie) nadal będą mogły funkcjonować jedynie w systemie na wynos i na dowóz. Imprezy sportowe - np. mecze piłki nożnej - odbywają się natomiast bez udziału publiczności.

Jakie jeszcze obostrzenia pozostaną w mocy? Wciąż zakazane jest organizowanie wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych, natomiast targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Powrót do szkoły? Jeszcze nie teraz, nauka zdalna przedłużona do 14 lutego

Powrót do szkoły, o którym spekuluje się od jakiegoś czasu? Jeszcze nie teraz. Zgodnie bowiem z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki, do 14 lutego wydłużona została nauka zdalna dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 14 lutego zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

Nowe wyjątki dla korzystających z hoteli

Z rządowego rozporządzenia wynika, że ograniczona pozostaje także działalność hotelarska. Dotąd hotele były dostępne jedynie m.in. dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS, działały też hotele pracownicze. Teraz rozszerzono jednak krąg osób, które mogą korzystać z hoteli.

Będą to: członkowie komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także o osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów oraz członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Wyłączeni z zakazu korzystania z hoteli mogą też członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.

RadioZET.pl/PAP