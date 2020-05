Nowe zasady przekraczania granicy obowiązują od piątku 22 maja. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku),

uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej,

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Koronawirus w Polsce. Nowe zasady przekraczania granicy

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 13 marca. Do tej pory do Polski mogli wjechać od tego dnia tylko obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski muszą przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna przekazuje te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca.

RadioZET.pl