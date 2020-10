Koronawirus bije w Polsce rekordy, przez co na mapie żółtych i czerwonych stref pojawiają się kolejne powiaty. Rządowe Centrum Legislacji opublikowano w czwartek projekt rządowego rozporządzenia w sprawie miejsc, które od 3 października mają zostać objęte dodatkowymi obostrzeniami. W sprawie aktualizacji na "covidowej" mapie Polski konferencję prasową zwołało jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia.

- Mamy do czynienia z eskalacją pandemii. Należy się spodziewać, że w kolejnych dniach ta tendencja (dot. wysokich przyrostów zachorowań - red.) będzie się utrzymywała - ostrzegł minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, z ostatnich prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dobowy przyrost liczby zakażeń może nawet przekroczyć 2 tys. (dziś było to 1967 nowych przypadków).

Nowe żółte i czerwone strefy

W związku z tak dynamiczną sytuacją wprowadzane są spore zmiany na mapie powiatów z obostrzeniami. Od soboty, 3 października, w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów, a także Sopot. W żółtej – 34 powiaty, w tym kilka dużych miast. To Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Strefa czerwona obejmie powiaty: aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim; białostocki w woj. podlaskim; działdowski w woj. warmińsko-mazurskim; gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim; głubczycki w woj. opolskim; kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim; kłobucki w woj. śląskim; limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim; łęczyński w woj. lubelskim i otwocki w woj. mazowieckim.

Strefa żółta obejmie powiaty: bartoszycki, iławski i nidzicki w woj. warmińsko-mazurskim; bełchatowski, piotrkowski i wieluński w woj. łódzkim; brzeski i oleski w woj. opolskim; bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w woj. pomorskim; dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w woj. podkarpackim; janowski w woj. lubelskim; kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w woj. świętokrzyskim; nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w woj. małopolskim; miasto na prawach powiatu Szczecin w woj. zachodniopomorskim; ostrowski i wolsztyński w woj. wielkopolskim; przasnyski i żyrardowski w woj. mazowieckim; trzebnicki w woj. dolnośląskim i wysokomazowiecki w woj. podlaskim.

Zmiany na mapie powiatów z obostrzeniami to nie wszystko. Od teraz będzie zdecydowanie łatwiej dostać się do żółtej czy czerwonej strefy. Jak przekazał wiceszef MZ Waldemar Kraska, resort postanowiił od przyszłego tygodnia zaostrzyć kryteria klasyfikacji do poszczególnych stref.

Żółta i czerwona strefa - nowe zasady, obostrzenia i ograniczenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski już we wtorek zapowiedział. że wkrótce zostanie przedstawiony projekt rozporządzenia, które m.in. wprowadzi nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. W strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w strefie czerwonej pojawić się ma nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

W strefie żółtej na imprezach rodzinnych, takich jak np. wesele może brać udział maksymalnie 75 osób (nie licząc obsługi). Na siłowni może przebywać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Limit jednej osoby na cztery metry kwadratowe obowiązuje za to na targach, czy wystawach. Stadiony mogą zapełnić się w jednej czwartej pojemności trybun.

W czerwonej strefie limit gości na weselach wynosi 50 osób (bez zmian). Nowością jest działanie punktów gastronomicznych tylko do godziny 22:00. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Obowiązuje też zakaz organizowania targów, nie mogą działać sanatoria i parki rozrywki.

RadioZET.pl/PAP/MZ