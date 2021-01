Nie żyje dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, Bogdan Kułakowski. 64-letni mężczyzna był zakażony koronawirusem. Tragiczną wiadomość o jego śmierci przekazało starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. W czwartek (31 grudnia 2020 r.) zmarł Bogdan Kułakowski, wieloletni radny miejski, członek Zarządu Powiatu Malborskiego i dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Miał 64 lata. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia" - czytamy w komunikacie.

"Odszedł od nas człowiek zasłużony o wielkim sercu, otwarty na potrzeby innych ludzi" – takie słowa z kolei pojawiły się na profilu Powiatowego Centrum Zdrowia w Nowym Dworze Gdańskim, w którym zmarły pracował.

Nowy Dwór Gdański. Nie żyje dyrektor szpitala, był zakażony koronawirusem

Bogdana Kułakowskiego pożegnała również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim. "Wiadomość o śmierci Bogdana Kułakowskiego, dyrektora szpitala w Nowym Dworze Gdańskim niesie wielki smutek i niedowierzanie. Covid to nie fikcja, o czym cały czas przypominamy" – przekazano we wpisie na Facebooku.

"Pan Dyrektor Kułakowski dał się nam poznać jako bardzo życzliwy, zawsze gotowy do pomocy sąsiad naszej stacji, także po prostu miły i dobry człowiek. Tyle razy widzieliśmy go przez okno, jak obładowany gadżetami pakował się do auta i jechał do ludzi, do mieszkańców. Już nie zdążymy tego okna otworzyć i się przywitać. Cześć Jego pamięci!" – napisano.

Koronawirus w Polsce 1.01.2021 r.

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 11 008 osób, najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu – 1453 i w woj. wielkopolskim -1249 – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 400 osób. Z powodu Covid-19 zmarły 122 osoby, zaś z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce od marca br., kiedy wykryto pierwszy przypadek, u 1 305 774 osób, z których 28 956 zmarło.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Facebook/PAP