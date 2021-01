Nowy szczep koronawirusa, który po raz pierwszy pojawił się w połowie grudnia Wielkiej Brytanii, dotarł już do wielu państw Europy, odnotowano go także w USA. Według ekspertów, nie wywołuje on groźniejszych objawów niż wariant znany na całym świecie od roku, jest jednak dużo bardziej zaraźliwy.

Polska - podobnie jak wiele innych krajów - zawiesiła przed świętami Bożego Narodzenia połączenia lotnicze z Wielkiej Brytanii. Dotychczas jednak nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku. - Obecnie nie można potwierdzić znalezienia w Polsce brytyjskiego wariantu Covid-19 - oznajmił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wskazał, że badania nad genomem wirusa oraz jego mutacjami prowadzi ośrodek w Poznaniu. - Od tego roku będzie to także sieciowe badanie pod nadzorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, gdzie poszczególne ośrodki, przede wszystkim szpitale zakaźne ze swoimi laboratoriami, będą również uczestniczyły w takim przedsięwzięciu - poinformował.

Nowy szczep koronawirusa. Kiedy ruszą polskie badania nad wariantem brytyjskim?

Jak z kolei dowiedział się reporter Radia ZET Maciej Bąk, w Polsce mają zostać zainicjowane badania dotyczące stricte wariantu brytyjskiego. W Agencji Badań Medycznych trwają rozmowy nad uruchomieniem projektu, który przygotowują czołowi wirusolodzy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera do spraw Covid-19.

Kiedy ruszy ten projekt? Z tego, co na razie wiemy, nieprędko. - Szczegóły dotyczące projektu przekażemy w ciągu najbliższych tygodni - poinformowała Radio ZET Agencja Badań Medycznych. Nie wiadomo jednak, dlaczego dopiero wtedy.

RadioZET.pl/MBa/PAP