Przemysław Czarnek poinformował o zakażeniu koronawirusem ponad tydzień temu. - Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze – pisał na Twitterze Czarnek.

Ceremonię zaprzysiężenie nowego rządu odwołano, a osoby mające kontakt z Czarnkiem udały się na kwarantannę. Prezydent przełożył zaprzysiężenie na kolejny dzień.

Rano test, przed południem wynik. Przemysław Czarnek otrzymał specjalny test

Ekspresowy wynik po porannym teście mógł dziwić – większość Polaków czeka bowiem po badaniu na takowy co najmniej dzień. Okazało się, że poseł skorzystał z niestandardowej procedury - otrzymał test, którego sanepidy nie wykonują na co dzień.

Onet potwierdził, że posłowi Czarnkowi wykonano specjalny test trójgenowy. Mają one wysoką skuteczność diagnostyczną, są rekomendowane przez WHO. W praktyce jednak, ze względu na wysoką cenę, są traktowane jako niezbędną rezerwa. Potwierdził to w rozmowie z Onetem wojewoda lubelski Lech Sprawka. - Sanepid dysponuje sprzętem do takich testów. To urządzenie wykorzystywane jest, kiedy potrzebna jest pilna diagnostyka – powiedział wojewoda.

RadioZET.pl/Onet.pl