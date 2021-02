Kiedy zapanujemy nad pandemią? Szef BioNtech wskazuje termin i podaje warunek

Epidemia koronawirusa zatrzymała wiosną 2020 roku znany nam dotychczas świat. W niemal rok od zamknięcia się państw i gospodarek świata założyciel firmy BioNtech ocenił, w jakim czasie możemy powrócić do, chociażby, względnej normalności.

"Począwszy od połowy marca, śmiertelność wśród osób starszych zaszczepionych w pierwszej kolejności powinna zacząć spadać, przy założeniu, że szczepienia będą postępowały" - wyjaśnił w rozmowie ze "Spieglem" Sahin. Jego zdaniem epidemię ludzkość opanowałaby "do późnego lata". Warunek jest ten sam – masowe szczepienia populacji na całym globie.

Szef koncernu BioNtech: Przy masowych szczepieniach opanujemy epidemię do końca lata

Założyciel firmy współtworzącej szczepionkę przeciw Covid-19 twierdzi, że w przyszłości nie obędzie się bez dodatkowych szczepień przeciw groźnej chorobie. Sahin przewiduje, że w przyszłym roku potrzebne będzie przyjęcie trzeciej dawki szczepionki. "Po to, by utrzymać szeroką ochronę w populacji" – wyjaśnił. Jego zdaniem w grę wchodzą też tzw. szczepienia przypominające - co dwa lata. Miałyby być dostosowane do szalejących wokół nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2. "Podobnie jak w przypadku grypy, mogłaby to być dla nas nowa normalność" – ocenił.

W czwartek firma BioNTech wraz z amerykańskim partnerem Pfizer ogłosili start nowego badania – sprawdzenia wpływu ewentualnej trzeciej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. W badaniu tym mają uczestniczyć 144 osoby, które w USA mają otrzymać trzecią dawkę szczepionki w odstępie od sześciu do dwunastu miesięcy po dwóch pierwszych dawkach.

RadioZET.pl/DW/Spiegel.de