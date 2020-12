Specjalista chorób płuc dr Tomasz Karauda, poniedziałkowy Gość Radia ZET, nie ma wątpliwości, że obostrzenia powinny objąć również wieczorne msze w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli pasterki. - Gdybym był księdzem, to sam bym apelował o to, żeby pasterki nie było - powiedział.

Obostrzenia epidemiczne, zapowiedziane przez rząd na czas świąt Bożego Narodzenia, nie dotyczą uczestnictwa w pasterkach. Nie pierwszy raz uroczystości religijne są traktowane w dobie pandemii koronawirusa dość liberalnie, zwłaszcza w porównaniu ze szkolnictwem, czy szeroko rozumianymi usługami.

Poniedziałkowy Gość Radia ZET twierdzi jednak, że planowany przez rząd wyjątek dla pasterek jest "absurdem". - Gdybym był księdzem, to sam bym apelował o to, żeby pasterki nie było. Jest wartością nadrzędną ochrona życia. Odwołać pasterki, biorąc odpowiedzialność za życie ludzi, modląc się za nich. Niech ksiądz przeprowadzi mszę online – mówi Gość Radia ZET, specjalista chorób płuc dr Tomasz Karauda.

Pasterki w drodze wyjątku od obostrzeń? "Niekonsekwencja"

Jego zdaniem pasterka w obecnych warunkach to „absurd”. - Bardzo szanuję tę tradycję i sam wybierałem się do kościoła, ale widzimy niekonsekwencję. Na pasterkę mogą iść wszyscy, tłumnie a w sylwestra, na powietrzu nie można puszczać fajerwerków – komentuje lekarz. Jego zdaniem część obostrzeń powinna wejść przed Świętami, a nie dopiero po nich.

Nasz rozmówca przekonywał też, że warto odpuścić sobie wyjazd do rodziny na święta. Niestety, już po raz kolejny. - Wyjazdy do rodziny? - Nie. Drodzy państwo, nie róbmy tego. Jeśli mamy jakiś prezent, który możemy podarować na Święta, to przekaz, że narodził się Zbawiciel, nadzieja, nadzieja na życie. Największym prezentem jest właśnie życie – apeluje dr Tomasz Karauda.

Gość Radia ZET źle ocenia przygotowanie rządzących do drugiej fali pandemii. – Nie przygotowaliśmy się. Byliśmy tak podekscytowani pierwszą falą, że udało nam się przejść trochę suchą stopą – mówi lekarz. Jego zdaniem ktoś z rządzących powinien wyjść i przyznać się: „daliśmy ciała”.

